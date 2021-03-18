شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتح صفحة الاستعداد للمصرى البورسعيدى السبت بعد راحة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فى الخامسة عصر السبت المقبل فريق طلائع الجيش الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء السبت 3 أبريل المقبل باستاد الإسكندرية في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى العام، وكان عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش قد منح لاعبيه راحة لمدة ثلاثة أيام عقب التعادل مع الإسماعيلى مساء الثلاثاء فى ظل توقف بطولة الدوري بسبب الأجندة الدولية.

وتعادل فريقا طلائع الجيش والإسماعيلي بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وافتتح التونسي فخر الدين بن يوسف التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عمرو جمال النتيجة في الدقيقة 21 .

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر بينما الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

وأعلن الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش جدول المباريات الودية التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدوري، حيث يلاقى الطلائع فى الودية الأولى فريق سيراميكا 21 مارس الجارى ثم يخوض يوم 24 مارس مباراتين وديتين الأولى فى الثالثة عصراً مع الإنتاج الحربى ثم فى السادسة مساء مع سموحة ثم يختتم الطلائع ودياته بمواجهة انبى فى 26 من الشهر الجارى.

ووصل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لمباراته رقم 101 فى مسيرته التدريبية، بعدما قاد فريقه للتعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، واستطاع بسيونى أن يحقق الفوز فى 40 مباراة بينما تعادل فى 36 لقاء وخسر 25 مواجهة أخرى.