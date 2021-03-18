شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم الظهير الأيسر يدخل حسابات الأهلي لكثرة إصابات محمود وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادى الأهلى عن تدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد الإصابات التي تضرب الفريق في هذا المركز.

وتدرس لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ترشيح أكثر من لاعب للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيمانى لاختيار الأفضل منهم، ويعد حسين السيد لاعب الفريق السابق وطلائع الجيش المعار إلى الإسماعيلى، أبرز المرشحين وذلك بعد المستوى القوى الذى يقدمه مع الدراويش في الفترة الأخيرة.

وضربت الإصابة ظهيرى الأهلى ليلجأ الفريق إلى الدفع بأيمن أشرف في هذا المكان واللعب بياسر إبراهيم بجوار بانون، بعدما تجددت إصابة التونسى على معلول بشد فى العضلة الخلفية مرة أخرى والتي ستبعده عن الملاعب شهرا، كما أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي، أنه يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد فيتا كلوب فى القاهرة، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويغيب محمود وحيد عن مباريات فريقه لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، باعتبار أن إصابة التمزق تحتاج لبرنامج علاجي أكثر من شهر للتعافي منها والتخلص من هذه الإصابة.

وكان الأهلى اكتسح فريق فيتا كلوب الكونغولى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلى فى المباراة كل من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.