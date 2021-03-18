شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: بعض لاعبى الزمالك يرفضون الظهور على قناة النادى دون مقابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، مقدم برنامج زملكاوي، على فضائية النادي الأبيض، أن محمود الونش مدافع الزمالك رفض عرضا من أهلي جدة السعودي بمقابل مغر للغاية، رغم أنه لا يتلقى راتبا كبيرا في الزمالك موجها الشكر للاعب.

وأكد الغندور خلال تقديم برنامجه أن بعض لاعبي الزمالك يرفضون الظهور على قناة النادي دون مقابل، موجها حديثه للاعبي الفريق قائلا: "لما تتعرضوا للهجوم تجروا تقولوا دافعوا عنا، ولما نحتاج منكم لقاءات وحوارات لقناة النادي تقولولنا أننا مش بندفع فلوس".

وأوضح: "أحد لاعبي الزمالك في إحدى الرحلات الخارجية رفض إجراء مقابلة مع قناة الزمالك وقال: "أنتم مبتدفعوش فلوس"، البعض يظهر في قنوات قد تكون ضد الزمالك ولكن بسبب الحصول على أجر".

وتابع نجم الزمالك الأسبق: "طائرات خاصة وملايين الملايين تصرف على النادي والمحصلة صفر، نتائج سلبية وهزائم وإخفاق وراء إخفاق، وبعدين لو فيه عروض بتجيلكم ده عشان أنتوا لاعيبة في الزمالك اللي له فضل كبير على كل واحد فيكم".

وأوضح الغندور أن ما يمر به الزمالك ليس له علاقة بالمدرب ورحيل باتشيكو ومجيء كارتيرون، موضحا أن الأمر يتعلق بروح اللاعيبة وقتالهم للدفاع عن القميص الذي يرتدونه، مطالبا أى لاعب بتقييم النعمة التي وهبها الله له باللعب للزمالك.

واستطرد: "أى لاعب يطلب الملايين ويلوح بعروض الخليج سنقول له لقد فزت من عام ببطولتين من مباراة واحدة، وبعد ذلك خسرتم الدوري بفارق 20 نقطة، خسرتم الكأس، خسرتم أبطال أفريقيا وحاليا على وشك الخروج من أفريقيا ونتصدر الدوري مؤقتا".