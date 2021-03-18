شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر عقب فوز بيراميدز على تومانجو التنزانى: احتفالي بالهدف كان من أجل ابنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن سعادته عقب فوز فريقه اليوم على مضيفه على تومانجو التنزاني بهدفين دون رد، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وأضاف عقب نهاية المباراة: "الحمد لله على المكسب المهم للغاية، خضنا المباراة في أجواء صعبة وإن شاء الله نحقق الأفضل في الفترة المقبلة".

وتابع صاحب الهدف الثاني: "ليس الأهم بالنسبة لي إحراز الأهداف ولكن الأهم هو الفريق ولا يهم من يسجل الأهداف أحمد الله على المكسب والثلاث نقاط". مضيفا: "احتفالي بالهدف كان من أجل ابنى الذي رزقت به في الساعات الماضية وأسيمته طارق".