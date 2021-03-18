شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى وعمر جابر.. ماذا قال لاعبا بيراميدز بعد الفوز على نامونجو بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف إكرامى، حارس مرمى فريق بيراميدز، أن الفوز على نامونجو التنزانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية أمر مهم، وأقصى شىء يتمناه أى فريق هو الفوز خارج الأرض.

وقال إكرامى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت إن الفوز على نامونجو على أرضه يعيد الثقة للاعبين، ويبعث برسالة للمنافسين أن الفريق قادر على إكمال طريقه فى المنافسة على اللقب.

وبالانتقال إلى عمر جابر، قال إن الأجواء كانت صعبة فى ظل مدة السفر الطويلة، لكن استطعنا أن نحقق الفوز، نحمد الله على الفوز عامة، وعلى الهدف خاصة، فاللاعبون أدوا ما عليهم، ولا يهم من الذى أحرز الهدف ولكن الأهم أن الفريق فاز فى هذه المباراة.

وفاز فريق بيراميدز على نامونجو التنزانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية بهدفين نظيفين، أحرزهما رمضان صبحى وعمر جابر.

واعتلى بيراميدز مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على نكانا الزامبى فى الجولة الأولى ثم نامونجو التنزانى فى الجولة الثانية.