المنتخب يحصل على جواز سفر أحمد ياسر ريان وظهير إنبي

القاهرة - سامية سيد - حصل الجهاز الإداري لمنتخب مصر على الجوازات الخاصة بكريم فؤاد لاعب إنبي، وأحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا، تمهيدا للاستعانة بهما خلال معسكر الفراعنة المقرر انطلاقه يوم 20 مارس الجاري.

ويجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري اليوم الخميس، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة وإعلان أسماء قائمة المنتخب للدخول في معسكر مغلق، ويستعد منتخبنا الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويناقش الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، استدعاء الثنائى أحمد ياسر ريان وعمرو جمال مهاجمى فريقى سيراميكا وطلائع الجيش لمعسكر الفراعنة المقبل لتدعيم خط الهجوم، بعد تأكد إصابة أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى بشد فى العضلة الخلفية.