شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يحصل على جواز سفر أحمد ياسر ريان وظهير إنبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصل الجهاز الإداري لمنتخب مصر على الجوازات الخاصة بكريم فؤاد لاعب إنبي، وأحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا، تمهيدا للاستعانة بهما خلال معسكر الفراعنة المقرر انطلاقه يوم 20 مارس الجاري.
ويجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري اليوم الخميس، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة وإعلان أسماء قائمة المنتخب للدخول في معسكر مغلق، ويستعد منتخبنا الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
كما دخل صلاح محسن مهاجم الأهلى حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لضمه للقائمة لتدعيم الهجوم، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة، واستقر الجهاز الفنى على ضم حسام حسن مهاجم سموحة ومحمد شريف مهاجم الأهلى.