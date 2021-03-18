شكرا لقرائتكم خبر عن يد بنها تفجر مفاجأة بإقصاء الجزيرة من دور الـ 32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة اليد بنادى بنها فى تحقيق مفاجأة الفوز على الجزيرة بنتيجة 26 / 23 فى دور الـ 32 بكأس مصر للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 فى المباراة التى أقيمت بينهما بصالة ميت عقبة، ليقابل الفائز من مباراة الزهور و الداخلية بدور الـ 16.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تأهل فريقى الشمس وسموحة وأصحاب الجياد مباشرة إلى دور الـ 16 فى مسابقة كأس مصر للرجال، فى ظل اعتذار فرق قارون وبنى سويف وطما على التوالى عن مواجهات دور الـ 32 والتى كان من المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.

كما تأهل أيضا إلى دور الـ 16 فريق النادى الأهلى فى ظل اعتذار الحوار عن مواجهة دور الـ 32 المحدد لها اليوم الخميس، فيما اعتذر أيضا فريق الترسانة عن مواجهة سبورتنج، أهلت القرعة مباشرة فرق كل من الزمالك وممثل قنا والمعادى والبنك الأهلى .

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين بتعديل توقيت وصالات الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية من الدورى للموسم الحالى 2020 / 2021، والمحدد لها يوم 19 مارس الجارى، فى ظل عدم إقامة اللقاءات فى صالة حسن مصطفى واستاد القاهرة كما كان معلنًا من قبل.

ويقام لقاء الزمالك والزهور بهذه الجولة من دورى المحترفين فى الرابعة عصرا على صالة الأول وطلائع الجيش مع هليوبوليس فى نفس الموعد على صالة جهاز الرياضة العسكرى، والأهلى مع الطيران فى السادسة مساء على صالة القلعة الحمراء وسبورتنج مع الأوليمبى فى نفس التوقيت على صالة الأول.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة، بينما يأتى الأهلى فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف، أما سبورتنج فيحل فى المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة ومن بعده الأوليمبى برصيد 15.5 نقطة ثم هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.