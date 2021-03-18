شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: أحمد جمعة وعمر كمال يقتربان من تجديد تعاقدهما مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، إن كريم العراقي ظهير أيمن الفريق تم تجديد تعاقده ومستمر مع الفريق، وكل ما أثير حول رحيله غير صحيح.

وأضاف الخولي خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "التجديد للاعب كريم العراقي جاء بعد جلسة مطولة مع اللاعب، وتم الاتفاق على التجديد، واللاعب رغبته الأولى هي البقاء بصفوف المصري".

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، إجراءات تجديد تعاقده مع مدافعه الدولي الأوليمبي كريم العراقي لمدة ثلاثة مواسم اعتبارًا من بداية الموسم المقبل 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023، حيث قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع النادي بحضور سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد الخولى نائب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس عدنان حلبية وحسن عمار وأحمد الشملة وأحمد عوض.

واختتم الخولي حديثة قائلا: "سيتم التجديد للثنائي أحمد جمعة وعمر كمال عبد الواحد، كما سيتم تعديل عقود بعض لاعبي الفريق مثل أحمد مسعود وفريد شوقي".