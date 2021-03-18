"موعد ومكان القرعة".. اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اكتمل عقد الأندية المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما انتهت مباريات دور ثمن النهائي، وكشفت عن الثمانية الكبار في البطولة.

وتأهل لربع نهائي أوروبا ثلاثي إنجلترا مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، وثنائي ألمانيا بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، بجانب ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي.

ولأول مرة منذ سنوات بعيدة لن يتواجد الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي معا في ربع النهائي بعد وداع يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني المنافسات.

ولا يتواجد أي فريق إيطالي في ربع النهائي بعد خروج لاتسيو ويوفنتوس من ثمن النهائي.

متي وأين ستجرى قرعة ربع دوري أبطال أوروبا؟

من المقرر أن تسحب القرعة يوم الجمعة المقبل (19 مارس) في مدينة نيون السويسرية، على أن تنطلق المراسم في تمام الواحدة ظهرا (بتوقيت القاهرة).

متى ستقام مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

-مباريات الذهاب ستقام يومي 6 و7 أبريل

-مباريات الإياب ستقام يومي 13 و14 أبريل.

متى ستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟

-مباريات الذهاب ستقام يومي 27 و28 أبريل

-مباريات الإياب ستقام يومي 4 و5 مايو.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

بحسب ما سبق وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فمن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت 29 مايو المقبل على استاد أتاتورك الأولمبي (اسطنبول).