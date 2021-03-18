لاعب أرسنال السابق: صلاح عليه ألا يفكر بعاطفته.. ومركز النني مثل "لاعب البيانو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد جيلبرتو سيلفا نجم أرسنال السابق، أن المركز الذي يلعب به محمد النني لاعب الجانرز يشبه "لاعب البيانو"، مشيراً إلى أن محمد صلاح لاعب ليفربول، يجب عليه ألا يفكر بعاطفته.

وقال جيلبرتو سيلفا في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة النهار: "لم أتابع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن الكرة المصرية لديها جودة كبيرة من حيث المستوى الفني".

وأضاف: "أرتيتا جاء في وقت صعب بعد رحيل فينجر، وكان محظوظ بفوزه ببطولة في البداية، وأرسنال يمتلك لاعبين جيدين، ولكن لديه مشكلة في الاستمرارية في المستوى الفني وعندما أشاهد الفريق يلعب أمام الفرق الكبيرة أشعر أنه يتحسن".

وتابع سيلفا: "النني عاد من بشكتاش بشكل مختلف وناضج وكنت أتحدث عن مدى أهميته في الفريق ويقوم بدور مهم جدا في مركزه بجانب تشاكا ويمكنه مساعدة الدفاع، والخروج للإعارة يعطيك المزيد من الخبرة، وأتمنى مشاركته في عدد دقائق أكبر للاستفادة من قدراته ولكي يتمكن من إثبات نفسه".

وأكمل: "أنصح النني بأنه يجب الفهم بأنه لن يتم الإشادة به، لأنه يلعب من أجل مساعدة زملائه، ويجب عليه أن يساند الدفاع وخدمة المنظومة واللعب في هذا المركز مثل لاعب البيانو ولكن إذا قمت بعمل المزيد عن مهامك فإنك ستفشل".

واختتم جيلبرتو سيلفا تصريحاته: "لاعب كبير بحجم محمد صلاح لا يحب أن يتم استبداله وأن يلعب جميع المباريات، وأرى أنه يجب عليه البقاء وأن يكون صبوراً على المدرب، ليفربول في موقف صعب في أخر المباريات، وأرى أن المدرب يقوم بإخراجه للحفاظ عليه من الإصابات، ويجب ألا يفكر بعاطفته، والعروض من ريال مدريد وبرشلونة تكون مبهرة ولكن يمكنه صنع تاريخ كبير مع ليفربول".