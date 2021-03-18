خاص.. صعوبة لحاق كوكا بمعسكر المنتخب للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر بالمنتخب، صعوبة لحاق أحمد حسن كوكا مهاجم أوليمبياكوس اليوناني، بمعسكر المنتخب المقبل.

ويستعد المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 25، و29 مارس الجاري، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن كوكا لم يتعرض لإصابة كبيرة، ولكنه يحتاج وقتا للتأهيل للعودة للملاعب.

وأشار المصدر إلى صعوبة قدوم كوكا إلى القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب، ليبقى للعلاج مع فريقه اليوناني.

وأشار المصدر، إلى أن هناك محاولات لإمكانية لحاق كوكا بالمعسكر، لذلك تأخر القرار النهائي بشأن ضم أو استبعاد اللاعب.

ومن المقرر أن يعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب، القائمة النهائية للمعسكر خلال الساعات القليلة القادمة.

وأصيب كوكا خلال مواجهة أوليمبياكوس أمام لاريسا، ليغادر الملعب مصابا خلال أحداث الشوط الأول، في المباراة التي سجل خلالها هدفا من ضربة جزاء.