"متزعلوش".. وزير الرياضة يوجه ٨ رسائل لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبيرتو:

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توجيه عدد من الرسائل لجماهير نادي الزمالك، مشيرًا الى أنه يعمل للحفاظ على الكيان.

وتسيطر حالة من الغضب على جماهير نادي الزمالك بعد خسارة الفريق الأخيرة أمام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال وزير الرياضة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "لدي رسالة من القلب وبصفتي وزيرًا، أقول لجماهير الزمالك، متزعلوش".

وتابع "قانونا لم يكن لدينا رفاهية التفكير، استحالة يكون هناك تفكير في الهدم، ملتزم على المستوى الشخصي وكوزير أننا سنحافظ على الكيان، الزمالك مؤسسة نفخر بها على المستوى المصري والعربي والأفريقي".

وأضاف "منذ عدة أشهر قليلة، كان هناك حالة عامة من المؤسسات الرياضية والجماهيرية وقالوا إلحقوا نادي الزمالك والفريق يضيع، تدخلنا في كيفية الحفاظ على الكيان ونادي الزمالك، لم يكن أمامنا غير اتباع لائحة الزمالك في تعيين اللجنة".

واستمر "المطلوب هو أنه متبقٍ ٣ أشهر ونصف الشهر والدعوة للانتخابات، وزارة الشباب والرياضة لا تدير الزمالك، نحن نعمل على كيفية الحفاظ على النادي".

وكان وزير الشباب والرياضة قد قرر في وقت سايق إيقاف مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور وإحالة المخالفات للنيابة وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.

وواصل "لا أتدخل في تفاصيل الزمالك فيما يخص تغيير لاعب أو مدرب، هناك لجنة كرة كانت من أبناء الزمالك تواجدات للحفاظ على الفريق، من يدير ومن هو خارج النادي، حافظوا على ناديكم".

وشدد "نعمل من أجل حماية النادي والحفاظ عليه من القضايا الخارجية، الإيقافات ووقف الحسابات، نحن نحمي النادي من تلك الأمور".

وأشار "نساعد اللجنة التي تدير من أجل تحصيل المستحقات المتأخرة بشكل سريع وأن يكون هناك توافر للأموال، ولو هناك أفكار تضمن التدفقات المالية نساعد في ذلك، نحن نتدخل لحماية الكيان في تلك الفترة".

وتحدث "اللجنة الحالية اتخذت قرارًا بتغيير الجهاز الفني والتعاقد مع مدرب جديد، هذا هو قرارهم وأصبح واقعًا، نقول لهم يجب أن تحافظوا على النادي..

واختتم "لا ندير نادي الزمالك ولا يصح هذا، نحن لسنا مع أحد ضد أحد، الفترة الماضية كان هناك قضايا من أبناء الزمالك ضد المتواجدين في النادي، نحن لم نبتكر هذا، لكن نسعى لحماية الكيان".

يذكر أن إدارة الزمالك وجهت الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق وعينت باتريس كارتيرون مديرًا فنيا للفريق.