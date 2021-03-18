جوان لابورتا يعلن تمسك برشلونة ببقاء ميسي

أبدى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، تمسكه باستمرار الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني، داخل جدران ملعب (كامب نو)، مشددًا على أنه سيبذل أقصى الجهد للاحتفاظ باللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وأقام برشلونة حفل تنصيب للابورتا، الذي عاد لرئاسة النادي، بعد فوزه بالانتخابات التي أجريت في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث كانت رسالته لميسي هي العنوان الرئيسي لخطابه الافتتاحي.

كان ميسي حاضرًا في الحفل، إلى جانب العديد من اللاعبين الآخرين وعدد من الشخصيات البارزة بالنادي، واستدار لابورتا لمخاطبة ميسي خلال القاء خطابه.

وصرح لابورتا خلال الخطاب “سنحاول، على سبيل المثال، إقناع ليو بالبقاء في النادي”، وعند هذه النقطة دوي التصفيق في القاعة التي شهدت الاحتفال.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف العام الحالي، حيث يحاول لابورتا إقناعه بتمديد تعاقده مع الفريق في ظل التقارير التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وجه لابورتا حديثه لميسي قائلًا “آسف يا ليو .. سأبذل قصارى جهدي وهو يعرف ذلك، سنحاول بالطبع إقناعه بالبقاء هنا لأنه أفضل لاعب في التاريخ”.

وأضاف لابورتا “آسف، لكني أحبك وبرشلونة يحبك أيضًا، “إذا كان هذا الملعب ممتلئا، فلن ترغب في الرحيل”.

وسجل ميسي 27 هدفًا وقام بـ12 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 36 مباراة لعبها مع برشلونة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

تناول لابورتا أيضًا عددا من الموضوعات الأخرى، بدءًا من التفكير في العملية الانتخابية، حيث قال “الله وحده يعلم ما يلزم للوصول إلى هنا”.

قال لابورتا “أشكر المجلس المؤقت على هذه الانتخابات، التي كانت مثالية. أشكر جميع الأعضاء الذين شاركوا وخاصة أولئك الذين أيدوا اقتراحنا”.

وأكد لابورتا “الآن نحن بحاجة إلى القيام بالأمور بشكل جيد. سنفعل ما في وسعنا حتى نفتخر جميعًا ببرشلونة مرة أخرى”.

وأشار رئيس برشلونة “الوضع الاقتصادي بمثابة أولوية بالنسبة لنا. نحن بحاجة إلى جعل النادي مستدامًا. لدينا خطة لذلك. سنتخذ قرارات في مصلحة النادي بكل تأكيد”.

وأوضح لابورتا “الاستقرار هو مفتاح النجاح ويمكننا تحسين جميع القطاعات لجعلها أكثر قدرة على المنافسة. ولكن ينبغي علينا الحفاظ على الاستقرار”.

كما تحدث رئيس برشلونة الجديد عن رونالد كومان مدرب الفريق، معربا عن دعمه للمدير الفني الهولندي.

وخاطب لابورتا مدرب برشلونة، الذي كان حاضرًا في الاحتفال، قائلًا “رونالد، لديك ثقتنا”.

وشدد لابورتا في نهاية خطابه “نريد العودة لصناعة التاريخ في دوري الأبطال، لكن هذا العام نحتاج للمضي قدمًا ومحاولة الفوز بلقب الدوري وكأس الملك”.

كان برشلونة قد ودع دوري الأبطال مُبكرًا، عقب خسارته 2 / 5 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الستة عشر للمسابقة.

في المقابل، يحتل برشلونة المركز الثاني حاليًا في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق أربع نقاط فقط خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، قبل 11 مرحلة على نهاية المسابقة، فيما بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يواجه أتلتيك بلباو.

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