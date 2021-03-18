الدوري السعودي | لاعب النصر السابق يعتذر وينتقد العضو الذهبي

قدم لاعب نادي النصر السعودي السابق، هاشم سرور، اعتذاره على تدخله في الحوار الذي دار بين عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي للعالمي مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بشأن عدم تسلمه الدعم المالي الذي أرسله بغلف.

وقال هاشم سرور من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “تدخلت بسبب تكريم حمدالله لأني ارى هذا من باب التحفيز ولم أطلع على تغريدة بغلف”.

وأضاف: “بعد ما شاهدت التغريدة أرى أن ما كتب فيها يجب أن يكون داخل البيت النصراوي فقط، ولا يجب أن يكون في العلن لأجل النصر واستقراره.. اعتذر”.

كان العضو الذهبي في النصر، عبدالعزيز بغلف، قد وجه انتقاده إلى إدارة النادي الحالية برئاسة صفوان السويكت، حيث أكد أن هناك مكافآت مالية قام بدفعها خلال الفترة الماضية، لكنها لم تصل إلى لاعبي الفريق.

وغرد بغلف عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “ألف مبروك لنجمنا الجلاد حمدلله تحقيق المئوية، مئة ألف ريال هدية من محبك. سوف يتم تسليمها لك شخصيًا حتى لا يحدث ما حدث في مكافأة تحقيقك لهداف العالم واضطر لدفعها مرتين. دون أية توضيحات إضافية”.

وأضاف العضو الذهبي النصراوي في تغريدة أخرى: ” حسبنا الله ونعم الوكيل، تم التأكد من صاحب الشأن قبل قليل حتى المبلغ الثاني، والذي كان من ضمن الدعم البالغ 2.82 مليون ريال. لم يتم تسليمها للجلاد حتى الآن”.

من جانبه، حرص مهاجم فريق النصر، عبدالرزاق حمدالله، على توضيح الصورة، ورد على تغريدة بغلف قائلًا: “شكرًا على دعمك الدائم للكيان ولجميع اللاعبين وحبيت أوضح لك أنه لم أتوصل بالمكافأة الأولى بينما وصلت الثانية في حسابي بدون ما أدري عنها، جزاك الله خيرا وأدامك الله داعما لهذا الكيان العظيم”.

وأكمل الهداف المغربي في تغريداته للعضو الداعم: “وأعتذر عن إفادتك أنه بلغتك أنني لم أخذ الثانية، نظرًا لعدم إطلاعي على حسابي وشكرًا”.

وكان النصر قد تأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس الأربعاء بعد فوزه على العين بثلاثية نظيفة، وشهد اللقاء وصول المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى 100 هدف أحرزهم بالقميص النصراوي في كافة المسابقات منذ انضمامه صيف عام 2018.

وتسببت تغريدات حمدالله وعضو النصر الداعم في حالة كبيرة من الجدل، حيث أكدت أن هناك أزمة كبيرة مع إدارة النصر، لاسيما وأن بغلف طلب قبل أسبوعين عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من الإدارة النصراوية.

وتؤكد المصادر أن بغلف غاضب من إدارة النصر بعد قراراتها بتعيين نواف النهاري وأحمد الغامدي في منصبي مدير إدارة التسويق والمدير التنفيذي بدلًا من مشعل السفاعي وعبدالله الدخيل اللذين يعتبران من رجال عضو الشرف الذهبي داخل فارس نجد.

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