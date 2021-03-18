الدوري السعودي | أزمة عضو النصر الذهبي توضح الفارق مع الهلال!

دخل عضو النصر الذهبي، عبدالعزيز أحمد بغلف، في أزمة قوية مع إدارة النادي، بعدما أعلن تسليم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق، مبلغ 100 ألف ريال، في يده، مكافأة له، بعد وصوله لـ100 هدف مع العالمي.

وأوضح من خلال حساب الشخصي على موقع “تويتر” أن تسليم المكافأة إلى حمد الله في يده، تأتي لعدم تكرار أزمة 2019، عندما اختفت الأموال التي منحها للنجم المغربي، واضطر إلى دفعها مرتين.

ورد حمدالله على بغلف بقوله: “سلام عليكم أخوي أبو أحمد .. شكرًا على دعمك الدائم للكيان ولجميع اللاعبين، وحبيت أوضح لك أنه لم أتوصل بالمكافأة الأولى، بينما وصلت الثانية في حسابي بدون ما أدري عنها .. جزاك الله خيرًا، وأدامك الله داعمًا لهذا الكيان العظيم”.

وعلق الصحفي السعودي، سعود المشعل، على ما حدث، وقال: “أعضاء شرف الهلال، تناوبوا على دعمه منذ تأسيس النادي، إلى يومنا هذا، ولم يظهر أي عضو في أي وسيلة تواصل، أو عبر الإعلام، وذكر بأنه قدم وقدم .. جميعهم عاشقين وأوفياء للكيان، طوال تاريخه المشرّف والكبير”.

وأضاف المشعل من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “أدبيات الهلال ثابته، وثبتت الهلال في القمّة، الحمدلله دائمًا وأبدًا”.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز السادس، برصيد 33 نقطة، بعد مرور 24 جولة، من عمر المسابقة.

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