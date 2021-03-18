تعرف الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا “الكبار يُسيطرون وبورتو أكبر مفاجأة”

تعرف على الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا موسم 2021/2020 بعد انتهاء مباريات الدور ثمن النهائي منتصف هذا الأسبوع بترشح كل من “ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وتشيلسي”.

كانت أكبر مفاجآت ثمن النهائي هذا الموسم من نصيب العملاق البرتغالي “بورتو” الذي أطاح بالبطل القياسي للدوري الإيطالي “يوفنتوس” من ثمنال النهائي بهزيمته في مجموع الذهاب والإياب 4/3.

ونجح حامل لقب الدوري الانجليزي “ليفربول” في تجاوز عقبة لايبزيج الألماني بهزيمته في مباراتي الذهاب والإياب بنتائج مريحة رغم مشاكله في الدوري الانجليزي.

ولم يفلح باريس سان جيرمان في تكرار انتصاره العريض على برشلونة في الذهاب (4/1)، واكتفى بالتعادل 1/1 في مباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء، والتي شهدت تصدي الحارس كيلور نافاس لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي.

وفَرط بوروسيا دورتموند في فوز محقق أمام إشبيلية بهدفين نظيفين سجلهما النرويجي إيرلينج هالاند خلال مباراة الإياب على ملعب سيجنال إدونا بارك، وتلقت شباكه لهدفين من المغربي يوسف النصيري، ليترشح دورتموند بفضل فوزه في مباراة الذهاب على ملعب سانشيز بثخوان بنتيجة 3/2.

وبخلاف ليفربول وباريس سان جيرمان وبورتو وبوروسيا دورتموند، كرر ريال مدريد فوزه على أتلانتا لكن بنتيجة 1/3، بعد أن هزمه في بيرجامو بهدف فيرلان ميندي.

وفاز حامل اللقب “بايرن ميونخ” على لاتسيو الايطالي بنتيجة 6/2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز مانشستر سيتي على بوروسيا مونشنجلادباخ بنفس نتيجة مباراة الذهاب (2/صفر) على ملعب بوشكاش آرينا في عاصمة المجر “بودابست”.

وختم تشيلسي الدور ثمن النهائي بهزيمة متصدر الدوري الاسباني “أتلتيكو مدريد” بهدفين دون رد على ملعب ستامفورد بريدج، علمًا بأن لقاء الذهاب قد انتهى بفوز تشيلسي بهدف دون رد من مقصية للاعب أوليفيه جيرو.

تعرف على الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا “الكبار يُسيطرون وبورتو أكبر مفاجأة”

باريس سان جيرمان الفرنسي (هزم برشلونة ذهابًا 4/1 وتعادل إيابًا 1/1)

(هزم برشلونة ذهابًا 4/1 وتعادل إيابًا 1/1) بورتو البرتغالي (هزم يوفنتوس ذهابًا 1/2 وخسر إيابًا 2/3)

(هزم يوفنتوس ذهابًا 1/2 وخسر إيابًا 2/3) بوروسيا دورتموند الألماني (هزم إشبيلية ذهابًا 3/2 وتعادل إيابًا 2/2)

(هزم إشبيلية ذهابًا 3/2 وتعادل إيابًا 2/2) ليفربول الانجليزي (هزم لايبزيج ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 0/2)

(هزم لايبزيج ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 0/2) بايرن ميونخ الالماني (هزم لاتسيو ذهابًا 4/1 وإيابًا 1/2)

(هزم لاتسيو ذهابًا 4/1 وإيابًا 1/2) ريال مدريد الاسباني (هزم اتلانتا ذهابًا 1/0 وإيابًا 1/3)

(هزم اتلانتا ذهابًا 1/0 وإيابًا 1/3) مانشستر سيتي الانجليزي (هزم مونشنجلادباخ ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 0/2)

(هزم مونشنجلادباخ ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 0/2) تشيلسي الانجليزي (هزم أتلتيكو مدريد ذهابًا 1/0 وإيابًا 0/2)

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” موعد قرعة الدور ربع النهائي يوم الجمعة الموافق 19-3-2021 في مقره الرئيسي بمدينة نيون السويسرية، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:00 ظهرًا بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية.

وتتصدر قناة بي إن سبورتس الاخبارية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات قائمة القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا نهاية هذا الأسبوع، بالاضافة إلى قناة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقع يوتيوب.

وستقام مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 6 و7 أبريل، بينما تقام مباريات الإياب يومي 13 و14 من نفس الشهر.

ويرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تقليص الفترة بين المباريات لإنهاء موسم 2021/2020 في أسرع وقت ممكن كي تستعد المنتخبات لبطولة يورو 2020 المؤجلة حتى بداية يونيو 2021.

وستقام مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 27 و28 أبريل، على أن تقام مباراتي الإياب في الأسبوع التالي يومي 4 و5 مايو.

وجَدول يويفا موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لتقام يوم 29 مايو 2021 على ملعب أتاتورك في اسطنبول، والذي كان من المقرر له استضافة نهائي العام الماضي لولا فيروس كورونا.