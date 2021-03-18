الدوري السعودي | غياب مؤثر في النصر قبل مباراة الباطن

كشفت مصادر مقربة من نادي النصر السعودي أن اللاعب خالد الغنام لن يشارك في المباراة المقبلة أمام الباطن ضمن الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بداعي الإصابة.

وكان لاعب النصر قد تعرض للإصابة قبل ساعات قليلة من مواجهة الفريق الأخيرة أمام العين، ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز النصر، بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة الفيصلي، بدور نصف النهائي من البطولة.

وأكدت ذات المصادر أن الغنام سيكون جاهزًا للمشاركة مع النصر، بعد نهاية معسكر المنتخب الوطني السعودي، أي في نهاية مارس الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن النصر يتواجد حاليًا في المركز السادس، برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن المربع الذهبي، بينما يتواجد الباطن، في المركز الثاني عشر، برصيد 28 نقطة.

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