متى موعد قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا 2021؟

تقام قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا 2021 بعد 48 ساعة فقط من انتهاء مباريات إياب ثمن النهائي، يوم الجمعة الموافق 19 مارس في مدينة نيون السويسرية، حيث مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا فريق بايرن ميونخ – حامل اللقب – بعد تجاوزه لعقبة لاتسيو الايطالي في مجموع مباراتي ذهاب واياب ثمن النهائي بنتيجة 6/2.

أما حامل لقب الدوري الانجليزي “ليفربول” فقد نجح في تجاوز عقبة لايبزيج الألماني بهزيمته في مباراتي الذهاب والإياب بنتائج مريحة رغم مشاكله في البريميرليج هذا الموسم.

وكان العملاق البرتغالي “بورتو” صاحب أكبر مفاجأت ثمن النهائي بعدما أطاح بالبطل القياسي للدوري الإيطالي “يوفنتوس” من ثمنال النهائي بهزيمته في مجموع الذهاب والإياب 4/3.

تعرف الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا “الكبار يُسيطرون وبورتو أكبر مفاجأة”

وترشح تشيلسي على حساب متصدر الدوري الاسباني “أتلتيكو مدريد” بهزيمته ذهابًا وإيابًا بنتيجتي 1/0 و0/2، والشيء نفسه فعله ريال مدريد أمام اتلانتا بهزيمته 1/0 و1/3.

ولم يفلح باريس سان جيرمان في تكرار انتصاره العريض على برشلونة في الذهاب (4/1)، واكتفى بالتعادل 1/1 في مباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء، والتي شهدت تصدي الحارس كيلور نافاس لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي.

وفَرط بوروسيا دورتموند في فوز محقق أمام إشبيلية بهدفين نظيفين سجلهما النرويجي إيرلينج هالاند خلال مباراة الإياب على ملعب سيجنال إدونا بارك، وتلقت شباكه لهدفين من المغربي يوسف النصيري، ليترشح دورتموند بفضل فوزه في مباراة الذهاب على ملعب سانشيز بثخوان بنتيجة 3/2.

وبخلاف ليفربول وباريس سان جيرمان وبورتو وبوروسيا دورتموند وريال مدريد، كرر مانشستر سيتي فوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون رد في لقاء الإياب وهي نفس نتيجة الذهاب على نفس الملعب “بوشكاش آرينا في المجر”.

متى قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا 2021 والقنوات الناقلة؟

مع انتهاء مباريات الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا يوم الاربعاء الموافق 17 مارس واكتمال عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، وبعد 48 ساعة فقط ستقام قرعة ربع النهائي.

وتتصدر قناة بين سبورت القطرية قائمة القنوات الناقلة لهذا الحدث الكبير، والذي قد يشهد سقوط أندية من عيار ثقيل مع بعضها البعض مثل ريال مدريد وليفربول وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” موعد قرعة الدور ربع النهائي يوم الجمعة الموافق 19-3-2021 في مقره الرئيسي بمدينة نيون السويسرية، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:00 ظهرًا بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية.

وتتصدر قناة بي إن سبورتس الاخبارية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات قائمة القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا نهاية هذا الأسبوع، بالاضافة إلى قناة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقع يوتيوب.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسمح بمواجهة فريقين من نفس البلد لبعضهما البعض، وتسمح كذلك بمواجهة فريقين سبق لهما اللعب معًا في دور المجموعات، بالتالي فإن التوقعات مفتوحة على جميع الاحتمالات في غياب التصنيفات.

وستقام مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 6 و7 أبريل، بينما تقام مباريات الإياب يومي 13 و14 من نفس الشهر.