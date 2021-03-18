فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة “تشيلسي واتلتيكو مدريد” في أهم مباريات اليوم الاربعاء 17-3-2021 ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا.
ونقل بث مباشر مباراة “تشيلسي واتلتيكو مدريد” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما نقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.
وأقيمت تشيلسي واتلتيكو مدريد على ملعب ستامفورد بريدج، بإدارة من الحكم الإيطالي “دانيلي أورساتو”، وانطلقت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.
حسم فريق “تشيلسي” تأهله إلى دور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، بعدما تغلب على ضيفه “اتلتيكو مدريد” بهدفين نظيفين، وذلك بعد فوزه ذهابًا بنتيجة (1-0).
وجاء هدف تشيلسي الأول في الدقيقة (34)، عن طريق حكيم زياش بعد انطلاقة سريعة من تيمو فيرنر على الجبهة اليسرى مستغلا التقدم الكبير من مدافعي أتليتكو مدريد أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها المغربي بتسديدة مباشرة مرت من أسفل جسد الحارس يان أوبلاك وسكنت الشباك.
وأحرز الظهير الأيسر البرازيلي إيمرسون الهدف الثاني لفريق تشيلسي في الدقيقة (4+90)، بعدما تلقى تمريرة من كريستيان بوليسيتش في الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء، وسددها صاروخية في شباك أوبلاك.
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