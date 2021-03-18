نتيجة مباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا “توخيل يُتعس سيميوني”

تعرف على نتيجة مباراة “تشيلسي واتلتيكو مدريد” في أهم مباريات اليوم الاربعاء 17-3-2021 ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا، والتي شهدت تفوقًا تكتيكيًا واضحًا لصالح توماس توخيل على التعيس “دييجو سيميوني”.

إلتحق فريق “تشيلسي” بركب المتأهلين إلى دور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، بعدما تغلب على ضيفه “اتلتيكو مدريد” بهدفين نظيفين، وذلك بعد فوزه ذهابًا بنتيجة (1-0)

وسجل المغربي حكيم زياش هدف تشيلسي الأول في الدقيقة (34)، بعد هجمة مرتدة سريعة ومنظمة وبصناعة من تيمو فيرينر، بينما أحرز الهدف الثاني للبلوز البديل البرازيلي “إيمرسون” بتسديدة محكمة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة (90+4).

ونقل بث مباشر مباراة “تشيلسي واتلتيكو مدريد” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما نقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وأقيمت تشيلسي واتلتيكو مدريد على ملعب ستامفورد بريدج، بإدارة من الحكم الإيطالي “دانيلي أورساتو”، وانطلقت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وأرسل اتلتيكو مدريد تهديده الأول على مرمى تشيلسي في الدقيقة الرابعة، عن طريق رينان لودي الذي سدد كرة من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء تصدى لها الحارس إدوارد ميندي.

وفي الدقيقة (11)، رد ماركوس ألونسو على اتلتيكو مدريد بتسديدة يسارية من داخل يمين منطقة جزاء أتليتكو مدريد مرت إلى جوار القائم الأيمن للمرمى دون خطورة على الحارس يان أوبلاك.

ورفض الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو إحتساب ركلتي جزاء، الأولى كانت لفريق تشيلسي في الدقيقة 23، لوجود لمسة يد على كوكي، والثانية كانت لاتلتيكو مدريد في الدقيقة 26، بعد سقوط كاراسكو في المنطقة إثر إعاقة من أزبليكويتا.

وجاء هدف تشيلسي الأول في الدقيقة (34)، عن طريق حكيم زياش بعد انطلاقة سريعة من تيمو فيرنر على الجبهة اليسرى مستغلا التقدم الكبير من مدافعي أتليتكو مدريد أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها المغربي بتسديدة مباشرة مرت من أسفل جسد الحارس يان أوبلاك وسكنت الشباك.

وحاول تشيلسي مباغتة اتلتيكو مدريد بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بثوان قليلة بتسديدة عن طريق ماتيو كوفاسيتش من خارج حدود منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس يان أوبلاك.

وفي الشوط الثاني، حرم يان أوبلاك فريق تشيلسي من هدف محقق بعدما تصدى لتسديدة أرضية قوية من المهاجم الألماني تيمو فيرنر في الدقيقة (48).

وواصل تشيلسي سيطرته على اللقاء، وكاد حكيم زياش يضاعف النتيجة في الدقيقة (57)، بتسديدة يسارية رائعة من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى تصدى لها الحارس يان أوبلاك ببراعة وأبعدها إلى ركلة ركنية.

وعند الدقيقة (80)، ظهر اتلتيكو مدريد اخيرًا بفرصة خطيرة عن طريق جواو فيليكس الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء إصطدمت بقدم احد مدافعي تشيلسي ومرت بشكل خطير إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس إدوارد ميندي.

وتلقى اتلتيكو مدريد صفعة قوية بعدما أشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه مدافعه ستيفان سافيتش في الدقيقة (81)، بسبب ضرب مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر، بمرفقه.

وعاد جواو فيليكس ليسدد كرة خطيرة ومفاجئة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إدوارد ميندي ببراعة وأنقذ مرماه من هدفٍ محقق في الدقيقة الثالث من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وأحرز الظهير الأيسر البرازيلي إيمرسون الهدف الثاني لفريق تشيلسي في الدقيقة (4+90)، بعدما تلقى تمريرة من كريستيان بوليسيتش في الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء، وسددها صاروخية في شباك أوبلاك، لينتهي اللقاء بفوز البلوز على اتلتيكو مدريد بنتيجة (2-0).