الهلال السعودي يرصد مبلغ ضخم للتعاقد مع ثنائي فلامينجو

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن نادي الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع ثنائي فريق فلامنجو، برونو هنريكي وجيورجيان دي أراسكايتا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الإعلامي البرازيلي، بيدرو ألميدا، فإن الهلال عرض مبلغ 25 مليون يورو للتعاقد مع ثنائي فلامنجو، ومن المُنتظر أن يرد العملاق البرازيلي، على عرض الهلال، خلال الساعات القليلة القادمة، سواء بالموافقة أو الرفض النهائي.

ويبلغ أراسكايتا من العمر 26 عامًا، وهو لاعب أوروجوياني بدأ مسيرته الكروية في النادي المحلي ديفنسور، وفي يناير 2015، خاض صانع الألعاب أول تجربة احترافية، عندما انتقل إلى كروزيرو البرازيلي، وبعد 4 سنوات مع كروزيرو، انتقل إلى فلامنجو.

وبرفقة النادي البرازيلي، لعب جيورجيان 81 مباراة، سجل خلالها 25 هدفًا، وصنع 32 آخرين، وطوال مسيرته الاحترافية، سجل 69 هدفًا وصنع 67 آخرين، في 257 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

فيما يبلغ هنريكي من العمر 31 عامًا، وقد بدأ مسيرته الاحترافية في العملاق كروزيرو، وتنقل بين عديد الأندية المغمورة في البرازيل، قبل أن يخوض تجربة احترافية قصيرة في ألمانيا، في الفترة من يناير 2016 إلى 2017. وعند عودته إلى البرازيل، انضم إلى سانتوس، ثم فلامنجو.

ومع فلامنجو، خاض برونو 96 مباراة رسمية، سجل خلالها 46 هدفًا، وصنع 21 آخرين، أما على مدار مسيرته الاحترافية، أحرز الجناح الهجومي 65 هدفًا، وصنع 49 آخرين، خلال 215 مباراة رسمية.

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