الدوري العراقي | منع رئيس نادي الشرطة من دخول الملاعب

فرضت لجنة الانضباط في الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم عقوبة الايقاف بحق رئيس نادي الشرطة، أحد أبرز أربعة اندية جماهيرية في العاصمة بغداد، ومنعته من دخول الملاعب ثلاث مباريات على خلفية احداث رافقت مباراة فريقه مع ضيفه الديوانية في المرحلة الماضية من الدوري على استاد الشعب الدولي.

وذكرت الهيئة المؤقتة “قرّرت لجنة الانضباط معاقبة رئيس نادي الشرطة وهاب الطائي بالايقاف لثلاث مباريات وعدم حضوره للملاعب، كما يمنع منعًا باتًا دخول حمايات المسؤولين إلى الملاعب”.

كما شملت العقوبة أيضًا الدوليين علي فائز وامجد عطوان لاعبي الشرطة بالايقاف لمباراتين، فضلًا عن زميلهما حسن عاشور بسبب طريقة احتفالهم بالفوز.

ولم تشر لجنة الانضباط في بيان للهيئة المؤقتة إلى الأسباب التي تقف وراء هذه العقوبات.

وكانت مباراة الفريقين التي سبقتها اجواء مشحونة من قبل مشجعي الشرطة، بعد ان توعّد رئيس نادي الديوانية بالحاق الهزيمة الثانية بفريقهم هذا الموسم، انتهت لحساب الشرطة بخماسية نظيفة.

والحق الديوانية اول هزيمة بفريق الشرطة الذي تنتظره مهمة قارية في دوري أبطال أسيا، عندما تغلب عليه بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بينهما.

وقررت لجنة الانضباط أيضًا حرمان جمهور الشرطة من الحضور لخمس مباريات متتالية، في حال تم السماح للجماهير بالدخول إلى الملاعب.

من جهته ذكر رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي “الهيئة المؤقتة كان جميع أعضائها حاضرون تلك المباراة وادركوا ان ما قام به افراد حماية رئيس نادي الشرطة يتنافى ويتقاطع مع انظمة ولوائح الاتحاد الدولي الذي يحرم ويمنع دخول العناصر المسلحة الى الملاعب”.

واضاف العنكوشي الذي وجهت اليه لجنة الانضباط انذارًا بسبب تصريحاته التهكمية ضد فريق الشرطة “قام افراد حماية رئيس نادي الشرطة باشهار اسلحتهم بوجهي ومنعي من دخول مقصورة الضيوف بطريقة مثيرة للرعب في اجواء ملاعب كرة القدم”.

ونشر رئيس نادي الديوانية على حسابه الرسمي وكذلك النادي صورًا تظهر قيام عدد كبير من مشجعي الشرطة برمي لاعبي الديوانية بالبيض والطماطم أثناء دخولهم استاد الشعب الدولي.

كما نشرت صور تظهر الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي الفريق.

ولفت العنكوشي “حتى مدرب الفريق، البرازيلي لوسيانو سواريش الذي وصل قبل سبعة ايام، لم يسلم من الاعتداء حيث قام احد مشجعي الشرطة بصفعه”.

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