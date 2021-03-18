فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري ابطال اوروبا

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو، في أهم مباريات اليوم الاربعاء 17-3-2021 ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا، والتي استضافها ملعب أليانز أرينا، بإدارة من الحكم الروماني “إستفان كوفاكس”.

تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما جدد فوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة 2 / 1، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وكان بايرن ميونخ قد فاز ذهابا في العاصمة الإيطالية روما بنتيجة 4 / 1، ليتأهل للدور المقبل فائزا بنتيجة 6 / 2 بمجموع المباراتين.

وضرب بايرن ميونخ رقما قياسيا جديدا في البطولة الأوروبية العريقة، حيث وصل إلى دور الثمانية للمرة الـ 19، متجاوزا رقم برشلونة الإسباني الذي وصل إلى الدور ذاته 18 مرة، وهو الفريق الذي خرج من دور الستة عشر لنسخة الموسم الحالي، بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 5 / 2 بمجموع المباراتين.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم بايرن ميونخ بهدف دون مقابل، جاء الهدف فى الدقيقة 33 من ضربة جزاء نفذها بنجاح البولندي “روبرت ليفاندوفسكي”.

وفى الشوط الثاني أضاف اللاعب الكاميروني “ماكسيم شوبو موتينج” الهدف الثاني بايرن ميونخ في الدقيقة 73، وسجل ماركو بارولو هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 82.

هدف تقدم بايرن ميونخ “ليفاندوفسكي” من ضربة جزاء

هدف بايرن ميونخ الثاني “تشوبو موتينج” 2-0

هدف تقليص الفارق للاتسيو “بارلو” 1-2