نتبجة مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري ابطال اوروبا

تعرف على نتبجة مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو، في أهم مباريات اليوم الاربعاء 17-3-2021 ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا، والتي استضافها ملعب أليانز أرينا، بإدارة من الحكم الروماني “إستفان كوفاكس”.

تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما جدد فوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة 2 / 1، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وكان بايرن ميونخ قد فاز ذهابا في العاصمة الإيطالية روما بنتيجة 4 / 1، ليتأهل للدور المقبل فائزا بنتيجة 6 / 2 بمجموع المباراتين.

وضرب بايرن ميونخ رقما قياسيا جديدا في البطولة الأوروبية العريقة، حيث وصل إلى دور الثمانية للمرة الـ 19، متجاوزا رقم برشلونة الإسباني الذي وصل إلى الدور ذاته 18 مرة، وهو الفريق الذي خرج من دور الستة عشر لنسخة الموسم الحالي، بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 5 / 2 بمجموع المباراتين.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم بايرن ميونخ بهدف دون مقابل، جاء الهدف فى الدقيقة 33 من ضربة جزاء نفذها بنجاح البولندي “روبرت ليفاندوفسكي”.

وفى الشوط الثاني أضاف اللاعب الكاميروني “ماكسيم شوبو موتينج” الهدف الثاني بايرن ميونخ في الدقيقة 73، وسجل ماركو بارولو هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 82.

وخاض النادي البافاري المباراة في غياب قائده حارس المرمى الدولي مانويل نوير ومهاجمه الفرنسي كينغسلي كومان بسبب الاصابة.

واندفع لاتسيو منذ البداية بحثا عن هدف مبكر يساعده في مهمته شبه المستحيلة أمام العملاق البافاري لكن دون خطورة على مرمى الحارس ألكسندر نوبل.

وكانت اول واخطر فرصة للنادي البافاري تسديدة قوية من داخل المنطقة للوروا سانيه مرت بجوار القائم الايمن للحارس الاسباني بيبي رينا (13).

ورد القائد الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش بكرة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للارجنتيني خواكين كوريا بين يدي الحارس نوبل (15).

وحصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء بعد عرقلة لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا من قبل المدافع فيدات موريتشي من كوسوفو فانبرى لها ليفاندوفسكي بيمناه على يمين رينا (33) مسجلا هدفه الخامس في ست مباريات هذا الموسم.

وهو الهدف الـ73 للدولي البولندي في 96 مباراة في المسابقة القارية العريقة.

وزادت محن لاتسيو باصابة مدافعه الجزائري محمد فارس في نهاية الشوط الاول فترك مكانه للبوسني سيناد لوليتش، ثم أصيب لاعب وسطه مانويل لازاري مطلع الثاني ودخل البرازيلي أندرياس بيريرا مكانه (57).

وكاد ليفاندوفسكي يعزز تقدم النادي البافاري بتسديدة زاحفة قوية بيمناه من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الايمن وظهر الحارس رينا قبل ان يسيطر عليها الاخير (67).

وأخرج فليك مهاجمه البولندي ليفاندوفسكي ودفع بالدولي الكاميروني موتينغ (71) ونجح الاخير في إضافة الهدف الثاني من أول لمسة عندما تلقى كرة في العمق على طبق من ذهب من النمسوي دافيد ألابا فتوغل داخل المنطقة وتابعها بيمناه على يسار رينا (73).

وقلص لاتسيو الفارق عبر مدافعه بارولو بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها بيريرا (82).

وأهدر جنابري فرصة ذهبية لاضافة الهدف الثالث عندما تلقى كرة رائعة من سانيه داخل المنطقة فسددها بيسراه من مسافة قريبة أبعدها رينا الى ركنية (89).