كم هدف سجل حكيم زياش في دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي وأياكس؟

تعرف على الاهداف التي سجلها النجم العربي المغربي “حكيم زياش” في دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي وأياكس حتى الآن، بعد تسجيله هدف التقدم للبلوز الليلة أمام أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 على ملعب ستامفورد بريدج.

وجاء هدف الجناح الدولي المغربي “حكيم زياش” لفريق تشيلسي في الدقيقة (34) من زمن الشوط الأول، بعد هجمة مرتدة سريعة قادها الألماني كاي هافيرتز.

واستغل كاي هافيرتز كرة عائدة من دفاع تشيلسي أمام منطقة الجزاء، ليخطفها من أمام لاعب أتلتيكو مدريد “كيران تريبير” وينطلق بسرعة كبيرة مررًا كرة رائعة على الجهة اليسرى إلى مواطنه “تيمو فيرنر” الذي مررها بدوره إلى حكيم زياش داخل منطقة الجزاء ليسددها الأخير في شباك يان أوبلاك.

وسجل حكيم زياش 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا مع أياكس أمستردام، بواقع 5 أهداف في نسخة 2019/2018، و3 أهداف في نسخة 2020/2019، بينما سجل هدفين مع تشيلسي في نسخة 2021/2020، الأول أمام كراسنودار والثاني أمام أتلتيكو مدريد.

شاهد فيديو هدف حكيم زياش في مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهذا الهدف، ليعمق الفارق مع أتلتيكو مدريد بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدفٍ دون رد، سجله الفرنسي “أوليفييه جيرو”.