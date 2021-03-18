شاهد فيديو هدف حكيم زياش في مباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا، بلقاء إياب دور الـ16 الذي استضافه ملعب ستامفورد بريدج غرب لندن.

سجل حكيم زياش الهدف الأول لفريق تشيلسي في الدقيقة 34 من هذه المباراة بعد هجمة مرتدة سريعة ونموذجية قادها الألماني كاي هافيرتز من قبل خط الوسط.

ومرر كاي هافيرتز إلى مواطنه تيمو فيرنر على الجهة اليسرى قبل خط الوسط، ليساعد ذلك في ضرب مصيدة التسلل، وبسرعة عالية اقتحم فيرنر منطقة الجزاء ومرر عرضية بالقدم اليسرى ليقابلها زياش بتسديدة مباشرة في شباك حارس اتلتيكو مدريد يان أوبلاك.

ويُعد هذا الهدف هو الثاني بالنسبة لنجم منتخب المغرب حكيم زياش في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع تشيلسي، منذ انضمامه من أياكس أمستردام في الميركاتو الصيفي 2020.

وسجل حكيم زياش هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا 2021/2020 على ملعب نادي كراسنودار يوم 28 أكتوبر 2020 ضمن مباريات دور المجموعات.

ورفع زياش رصيده ل10 أهداف في دوري الأبطال، حيث سجل حكيم زياش 8 أهداف مع أياكس أمستردام، بواقع 5 أهداف في نسخة 2019/2018، و3 أهداف في نسخة 2020/2019، بينما سجل هدفين مع تشيلسي في نسخة 2021/2020، الأول أمام كراسنودار والثاني أمام أتلتيكو مدريد.

ودخل فريق تشيلسي مباراة اليوم أمام اتلتيكو مدريد بأفضلية فوزه ذهابًا بهدفٍ دون رد سجله النجم الفرنسي أوليفيه جيرو الذي جلس على دكة البدلاء لتيمو فيرنر.

ويمر فريق تشيلسي بفترة استثنائية مع المدرب الألماني “توماس توخيل”، حيث لم يتعرض للخسارة بعد، محققًا 8 انتصارات، و4 تعادلات في جميع المسابقات منذ توليه القيادة الفنية للبلوز في نهاية شهر يناير الماضي.

في الجهة المقابلة، على ما يبدو أن “اتلتيكو مدريد” ليس على ما يرام، فبعد خسارته أمام “تشيلسي” في لقاء الذهاب، تعادل في مباراتين في الدوري الاسباني وضعته تحت ضغطًا كبير حيث تقلص الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه “برشلونة” إلى 4 نقاط، بعد أن وصل إلى 10 نقاط في بداية الشهر الجاري.