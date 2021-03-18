عاجل | تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية امام لاتسيو في دوري ابطال اوروبا “غياب نوير”

تعرف على تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية امام لاتسيو في دوري ابطال اوروبا، ، والتي تنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، بإدارة من الحكم الروماني “إستفان كوفاكس”.

وينقل بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ ولاتسيو” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي العماني “أحمد البلوشي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت 2 الألمانية، وقناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

وقرر المدرب هانسي فيليك استبعاد قائد الفريق “مانويل نوير” من تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية، بسبب الاصابة ليحل بديلًا عنه “أليكسندر نوبل”.

ويأتي هذا القرار في ظل إصابة نوير بنزلة برد، أدت لغيابه عن مران الفريق الأخير قبل موقعة الليلة امام “لاتسيو”.

فيما شهدت تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية تواجد “جيروم بواتيج”، حيث كانت تحوم الشكوك حول مشاركته الليلة، وسيلعب بجواره “لوكاس هيرنانديز” في مركز قلب الدفاع.

تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية امام لاتسيو في دوري ابطال اوروبا

أليكسندر نوبل

دافيد ألابا – جيروم بواتينج – لوكاس هيرنانديز – بينجامين بافارد

جوشوا كيميتش – ليون جوريتسكا

سيرج جنابري – توماس مولر – ليروي ساني

روبيرت ليفاندوفسكي