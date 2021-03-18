بث مباشر | شاهد تشيلسي واتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة “تشيلسي واتلتيكو مدريد” في أهم مباريات اليوم الاربعاء 17-3-2021 ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا.

ينقل بث مباشر مباراة “تشيلسي واتلتيكو مدريد” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتقام مواجهة تشيلسي واتلتيكو مدريد على ملعب ستامفورد بريدج، بإدارة من الحكم الإيطالي “دانيلي أورساتو”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يدخل فريق تشيلسي المباراة بأفضلية فوزه ذهابًا على أرض اتلتيكو مدريد بهدفٍ دون رد، وسيسعى اليوم إلى تأكيد انتصاره من أجل اللحاق بركب المتأهلين إلى دور ربع النهائي.

ويمر فريق تشيلسي بفترة استثنائية مع المدرب الألماني “توماس توخيل”، حيث لم يتعرض للخسارة بعد، محققًا 8 انتصارات، و4 تعادلات في جميع المسابقات منذ توليه القيادة الفنية للبلوز في نهاية شهر يناير الماضي.

في الجهة المقابلة، على ما يبدو أن “اتلتيكو مدريد” ليس على ما يرام، فبعد خسارته أمام “تشيلسي” في لقاء الذهاب، تعادل في مباراتين في الدوري الاسباني وضعته تحت ضغطًا كبير حيث تقلص الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه “برشلونة” إلى 4 نقاط، بعد أن وصل إلى 10 نقاط في بداية الشهر الجاري.

ويتطلع اتلتيكو مدريد إلى مفاجئة تشيلسي وقلب التوقعات كما فعل مع “ليفربول” في الموسم الماضي، وذلك من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا للموسم الثاني على التوالي.