مشاهدة مباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد اليوم في بث مباشر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد في أهم مباريات اليوم الاربعاء 17-3-2021 ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا.

ينقل بث مباشر تشيلسي واتلتيكو مدريد على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتقام مواجهة تشيلسي واتلتيكو مدريد على ملعب ستامفورد بريدج، بإدارة من الحكم الإيطالي “دانيلي أورساتو”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يدخل فريق تشيلسي المباراة بأفضلية فوزه ذهابًا على أرض اتلتيكو مدريد بهدفٍ دون رد، وسيسعى اليوم إلى تأكيد انتصاره من أجل اللحاق بركب المتأهلين إلى دور ربع النهائي.

ويمر فريق تشيلسي بفترة استثنائية مع المدرب الألماني “توماس توخيل”، حيث لم يتعرض للخسارة بعد، محققًا 8 انتصارات، و4 تعادلات في جميع المسابقات منذ توليه القيادة الفنية للبلوز في نهاية شهر يناير الماضي.

في الجهة المقابلة، على ما يبدو أن “اتلتيكو مدريد” ليس على ما يرام، فبعد خسارته أمام “تشيلسي” في لقاء الذهاب، تعادل في مباراتين في الدوري الاسباني وضعته تحت ضغطًا كبير حيث تقلص الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه “برشلونة” إلى 4 نقاط، بعد أن وصل إلى 10 نقاط في بداية الشهر الجاري.

ويتطلع اتلتيكو مدريد إلى مفاجئة تشيلسي وقلب التوقعات كما فعل مع “ليفربول” في الموسم الماضي، وذلك من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا للموسم الثاني على التوالي.

تشيلسي 2-0 أتلتيكو مدريد

???? ملعب ستامفورد بريدج (لندن)

???? دوري أبطال أوروبا (إياب دور ال16)

انتهت

تشكيلة تشيلسي اليوم: إدوار ميندي – روديجير – زوما – أثبيلكويتا – ألونسو – ريس جيمس – نجولو كانتي – ماتيو كوفاشيتش – حكيم زياش – كاي هافيرتز – تيمو فيرنر.

تشكيلة أتلتيكو مدريد اليوم: يان أوبلاك – رينان لودي – خيمينيز – سافيتش – تريبير – كوكي – ساؤول – ماركوس يورينتي – يانيك كاراسكو – جواو فيليكس – لويس سواريز

الشوط الأول

1″ صافرة بداية المباراة…

5″ بداية سريعة من جانب أتلتيكو مدريد الذي يضغط من وسط ملعب تشيلسي..

6″ تشيلسي يفقد الكرة بسهولة دائمًا في منتصف ملعب أتلتيكو مدريد خاصةً عندما يبدأ في التوغل بعمق منطقة الجزاء.

7″ معظم تمريرات تشيلسي بعرض وسط الملعب من قدم لقدم ..

10″ تشيلسي يبدو الأفضل في عملية التمرير والاحتفاظ بالكرة لكنه ليس كذلك في الضغط على حائز الكرة..

11″ خيمينيز – مدافع اتلتيكو مدريد – يبعد كرة صعبة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من حكيم زياش..

26″ أووووه.. سيزار أثبيلكويتا يجذف يانيك كاراسكو داخل منطقة جزاء تشيلسي ، بعدما أعاد أثبيلكويتا كرة قصيرة إلى إدوار ميندي ..

26″ الحكم يرفض احتساب أي شيء ويشير باستمرار اللعب.. لا توجد ركلة جزاء!

27″ اعتراض قوي من دييجو سيميوني الذي يطالب بمراجعة تقنية الفار

28″ غرفة تقنية الفار تتواصل مع الحكم وتطالبه باستمرار اللعب

30″ ???? بطاقة صفراء لمهاجم تشيلسي كاي هافيرتز بعد لكم سافيتش بالمرفق في لعبة هوائية مشتركة

31″ ???? بطاقة صفراء لمدافع اتلتيكو مدريد رينان لودي بعد عرقلة قوية جدا على ريس جيمس.

31″ رينان لودي سيغيب عن المباراة القادمة اذا تأهل اتلتيكو مدريد

34″ ⚽️ جوووووووووووووووووووول …حكيم زياش يسجل الهدف الأول بمتابعة رائعة لتمريرة عرضية أرسلها تيمو فيرنر ، بعد هجمة مرتدة قادها كاي هافيرتز اثناء اندفاع جميع لاعبي اتلتيكو مدريد.

37″ هجوم كاسح من تشيلسي لمحاولة انهاء المباراة تمامًا بالهدف الثاني..

40″ بوووووووووووووووم…تصويبة قوية من كاي هافيرتز على حدود منطقة اتلتيكو مدريد لولا أنها انحرفت بسبب لمس جسد أحد المدافعين لسكنت الزاوية اليمنى للحارس اوبلاك.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي 1/صفر.

الشوط الثاني