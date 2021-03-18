تشكيلة تشيلسي الاساسية امام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا “فيرنر يقود الهجوم”

أعلن المدير الفني الألماني توماس توخيل تشكيلة تشيلسي الاساسية امام أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تواجد تيمو فيرنر في خط الهجوم بدلاً من أوليفيه جيرو.

وسجل أوليفيه جيرو هدف فوز تشيلسي على أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو قبل أسبوعين بعدما شارك في تشكيلة تشيلسي الاساسية.

وقرر توخيل الاستعانة بالثنائي كاي هافيرتز وحكيم زياش في تشكيلة تشيلسي الاساسية اليوم أمام أتلتيكو مدريد في إياب دوري أبطال أوروبا اليوم على ملعب ستامفورد بريدج لدعم فيرنر بالتمريرات الحاسمة، ولاستغلال أي فرصة للتسديد بعيد المدى.

وسيلعب تشيلسي بخطة 3-4-2-1 ستتحول في الوضع الهجومي إلى 3-4-3 بانضمام زياش وهافيرتز للهجوم، على أن تتغير إلى 5-4-1 عند فقدان الكرة بانضمام ماركوس ألونسو وجيمس إلى خط الدفاع المكون من روديجير وكورت زوما وسيزار أثبيلكويتا.

وسيجلس بن شيلويل وأوليفيه جيرو وإيمرسون بالميري وكريستيان بوليسيتش وهودسون أودوي على دكة بدلاء تشيلسي.

ويغيب عن صفوف تشيلسي تامي أبراهام بسبب إصابة في الكاحل، ويغيب كذلك المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا، وخرج ثنائي خط الوسط من تشكيلة تشيلسي “جورجينو وماسون مونت” بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وقرر دييجو سيميوني – مدرب أتلتيكو مدريد – وضع أنخل كوريا وموسى ديمبيلي وليمار على دكة البدلاء جنبًا إلى جنب لوكاس توريرا وفيتولو وهيكتور هيريرا.

تشكيلة تشيلسي الاساسية

إدوار ميندي

روديجير – كورت زوما – سيزار أثبيلكويتا

ماركوس ألونسو – ماتيو كوفاشيتش – نجولو كانتي – ريس جيمس

كاي هافيرتز – حكيم زياش

تيمو فيرنر

تشكيلة أتلتيكو مدريد الاساسية

يان أوبلاك

رينان لودي – خيمينيز – سافيتش – تريبير

يانيك كاراسكو – ساؤول نيجويز – كوكي – ماركوس يورينتي

جواو فيليكس – لويس سواريز