تعرف على تاريخ مواجهات تشيلسي وأتلتيكو مدريد قبل مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا، لحساب إياب دور الـ 16، والمقرر لها على ملعب ستامفورد بريدج في غرب العاصمة الانجليزية لندن.

يرجع تاريخ مواجهات تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد إلى تاريخ 21 أكتوبر 2009، عندما لعبا معًا لأول مرة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وانتهى اللقاء بفوز عريض لتشيلسي قوامه 4 أهداف دون رد.

وسجل أهداف تشيلسي آنذاك “سالمون كالو” في الدقيقتين 41 و52، وأضاف فرانك لامبارد الهدف الثالث في الدقيقة 69، وقبل صافرة النهاية اهتزت شباك أتلتيكو مدريد بهدف من نيران صديقة للاعب الكولومبي “لويس بيريا”.

وشارك في أول مواجهة تاريخية بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد العديد من اللاعبين المشاهير أمثال “سيرخيو أجويرو وراؤول جارسيا وسيماو سابروسا ودييجو فورلان ولامبارد وإيسيان وديكو وميشئيل بالاك وآشلي كول وجون تيري وبيتر تشيك”.

وفي لقاء إياب دور المجموعات عام 2009، تعادل الفريقان 2/2 ملعب فيثينتي كالديرون، لكن أتلتيكو مدريد لم ينس ما حدث في ستامفورد بريدج وانتقم بعد أشهر من تتويجه بلقب الدوري الأوروبي عام 2012.

ورد أتلتيكو مدريد الصاع صاعين في ثالث مواجهة جمعته بتشيلسي في مباراة كأس السوبر الأوروبي في 31 أغسطس 2012، واستطاع الفوز بنتيجة 4/1، وتلك النتيجة كانت أحد أسباب طرد المدرب الإيطالي “روبرتو دي ماتيو” من تدريب تشيلسي فيما بعد، رغم تتويجه بأول لقب دوري أبطال في تاريخ النادي وتاريخ أندية لندن قاطبة.

تاريخ مواجهات تشيلسي وأتلتيكو مدريد قبل مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا

لعب تشيلسي وأتلتيكو مدريد معًا ما مجموعه 8 مباريات في الفترة من 2009 حتى 2021، قبل مباراة اليوم الاربعاء 17 مارس 2021.

تفوق تشيلسي على أتلتيكو مدريد في ثلاث مناسبات أعوام 2009 و2017 و2021، وانتهت 3 مباريات بالتعادل أعوام 2009 و2014 و2017.

واكتفى أتلتيكو مدريد بفوز يتيم في دوري أبطال أوروبا في 30 أبريل 2014 بإياب نصف النهائي بنتيجة 2/1 على ملعب ستامفورد بريدج أدى إلى خروج البلوز وترشح الأتلتي للنهائي أمام ريال مدريد، بالاضافة إلى فوز في كأس السوبر الأوروبي 2012.

والتالي جدول نتائج وتواريخ مواجهات تشيلسي وأتلتيكو مدريد

12 أكتوبر 2009 (تشيلسي 4-0 أتلتيكو مدريد) – مجموعات دوري أبطال أوروبا

3 نوفمبر 2009 ( أتلتيكو مدريد 2/2 تشيلسي ) مجموعات دوري أبطال أوروبا

نوفمبر أتلتيكو مدريد تشيلسي مجموعات دوري أبطال أوروبا 31 أغسطس 2012 ( تشيلسي 4/1 أتلتيكو مدريد ) كأس السوبر الأوروبي 2012

أغسطس تشيلسي أتلتيكو مدريد كأس السوبر الأوروبي 22 أبريل 2014 ( أتلتيكو مدريد 0/0 تشيلسي ) ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أبريل أتلتيكو مدريد تشيلسي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 30 أبريل 2014 ( تشيلسي 3/1 أتلتيكو مدريد ) إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أبريل تشيلسي أتلتيكو مدريد إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 27 سبتمبر 2017 ( أتلتيكو مدريد 2/1 تشيلسي ) مجموعات دوري أبطال أوروبا

سبتمبر أتلتيكو مدريد تشيلسي مجموعات دوري أبطال أوروبا 5 ديسمبر 2017 ( تشيلسي 1/1 أتلتيكو مدريد ) مجموعات دوري أبطال أوروبا

ديسمبر تشيلسي أتلتيكو مدريد مجموعات دوري أبطال أوروبا 23 فبراير 2021 ( أتلتيكو مدريد 1/0 تشيلسي ) ذهاب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا

فبراير أتلتيكو مدريد تشيلسي ذهاب دور ال من دوري أبطال أوروبا 17 مارس 2021 ( تشيلسي – أتلتيكو مدريد ) إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا

ويستضيف تشيلسي مباراة اليوم بعد أسبوعين من فوزه على أتلتيكو مدريد بهدفٍ دون رد في مباراة الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو، سجله النجم الفرنسي أوليفيه جيرو بتسديدة مقصية رائعة.

ويمر فريق البلوز (أسود غرب لندن) بفترة استثنائية تحت قيادة المدرب الألماني “توماس توخيل”، حيث لم يتعرض رفاق ماسون مونت للخسارة منذ رحيل فرانك لامبارد، إذ حققوا 8 انتصارات وسقطوا في فخ التعادل 4 مرات في جميع المسابقات منذ نهاية شهر يناير الماضي.

في الجهة المقابلة، لا يبدو “اتلتيكو مدريد” مع مدربه دييجو سيميوني في أفضل حال، فبعد خسارته أمام “تشيلسي” في لقاء ذهاب دوري أبطال أوروبا، تعادل في مباراتين بمنافسات الدوري الاسباني، ما وضعه تحت ضغط كبير حيث تقلص الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه “برشلونة” إلى 4 نقاط، بعد أن وصل إلى 10 نقاط في بداية الشهر الجاري.

ويتطلع اتلتيكو مدريد إلى مفاجئة تشيلسي وقلب التوقعات كما فعل مع “ليفربول” في الموسم الماضي، وذلك من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ما هو موعد مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة؟

تقام مواجهة تشيلسي واتلتيكو مدريد على ملعب ستامفورد بريدج، بإدارة من الحكم الإيطالي “دانيلي أورساتو”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ينقل بث مباشر مباراة “تشيلسي واتلتيكو مدريد” على قناة بي إن سبورتس 1 القطرية، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”.