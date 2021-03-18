فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الرجاء ونكانا فى كأس الكونفدرالية الافريقية

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الرجاء ونكانا، فى إحدي مباريات اليوم الاربعاء 17 مارس 2021، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) ببطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

تخطي الرجاء البيضاوي المغربي مضيفه نكانا الزامبي بنتيجة 2-صفر، فى المباراة التي جمتهم اليوم على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم بمدينة نابولا الزمباوية.

انتهت نتيجة الشوط الاول بين الفريقين بالتعادل السلبي، ودخل الرجاء البيضاوي الشوط الثاني باحثاً عن تسجيل هدف التقدم الذي لم يتأخر كثيراً، حيث استطاع اللاعب “سفيان رحيمي” ان يضع فريقه فى المقدمة بالدقيقة 47 من ضربة جزاء.

وفى الدقائق الاخيرة من زمن المباراة أضاف اللاعب “نوح السعداوي” الهدف الثاني للرجاء فى الدقيقة 87، جاء الهدف من تمريرة طولية من آخر الملعب وضعت السعداوي أمام المرمي الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك.

بهذه النتيجة تقاسم فريق الرجاء المغربي صدارة المجموعة الرابعة مع فريق بيراميدز المصري برصيد 6 نقاط لكل منهما من فوزين، ثم يأتي فريق نكانا الزامبي ويليه فريق نامونجو التنزاني بدون رصيد.

واستطاع الرجاء ان يحقق الفوز على نادي نامونجو فى المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية بالجولة الاولي بنتيجة هدف دون رد.

ويواجه الرجاء البيضاوي نظيره المصري بيراميدز فى الجولة القادمة، واللذان يتنافسان على صدارة المجموعة التي تعتبر محسومة بينهما.

إليكم اهداف المباراة + الملخص