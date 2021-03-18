بث مباشر | شاهد بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري ابطال اوروبا “كورة لايف”

شاهد بث مباشر كورة لايف لمباراة “بايرن ميونخ ولاتسيو” في أهم مباريات اليوم الاربعاء 17-3-2021 ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا.

ينقل بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ ولاتسيو” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي العماني “أحمد البلوشي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت 2 الألمانية، وقناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

وتقام مواجهة بايرن ميونخ ولاتسيو على ملعب أليانز أرينا، بإدارة من حكم الروماني “إستفان كوفاكس”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

بعد فوزه ذهابًا على أرض لاتسيو بنتيجة (4-1)، يبدو ان تأهل حامل اللقب “بايرن ميونخ” إلى دور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا للمرة التاسعة خلال المواسم العشرة الماضية مسألة وقت لا أكثر ولا أقل.

ويعد فوز بايرن ميونخ على لاتسيو في المباراة الماضية هو السابع عشر في دوري اطال اوروبا من آخر 18 مباراة، فيما تعادل في مباراة واحدة وكانت أمام “اتلتيكو مدريد” في دور المجموعات من الموسم الجاري.

في المقابل، أنهار “لاتسيو” بعد خسارته في لقاء الذهاب، حيث تلقى خسارتين متتاليتن في الدوري الايطالي جعلته يتراجع إلى المركز السابع وبالتالي الإبتعاد عن المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي.

وسيسعى لاتسيو اليوم إلى تقديم اداءً شرفيًا أمام حامل اللقب، وذلك من أجل تعويض انتكاسة الذهاب، وتجهيز الفريق لخوض باقي استحقاقات الدوري الايطالي.