موعد مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات اليوم الاربعاء في إياب دور الـ 16، والمقرر لها على ملعب ستامفورد بريدج في غرب العاصمة الانجليزية لندن.

يستضيف تشيلسي هذه المباراة بعد أسبوعين من فوزه على أتلتيكو مدريد بهدفٍ دون رد في مباراة الذهاب، سجله النجم الفرنسي أوليفيه جيرو بتسديدة مقصية رائعة.

ويمر فريق البلوز (أسود غرب لندن) بفترة استثنائية تحت قيادة المدرب الألماني “توماس توخيل”، حيث لم يتعرض رفاق ماسون مونت للخسارة منذ رحيل فرانك لامبارد، إذ حققوا 8 انتصارات وسقطوا في فخ التعادل 4 مرات في جميع المسابقات منذ نهاية شهر يناير الماضي.

في الجهة المقابلة، لا يبدو “اتلتيكو مدريد” مع مدربه دييجو سيميوني في أفضل حال، فبعد خسارته أمام “تشيلسي” في لقاء ذهاب دوري أبطال أوروبا، تعادل في مباراتين بمنافسات الدوري الاسباني، ما وضعه تحت ضغط كبير حيث تقلص الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه “برشلونة” إلى 4 نقاط، بعد أن وصل إلى 10 نقاط في بداية الشهر الجاري.

ويتطلع اتلتيكو مدريد إلى مفاجئة تشيلسي وقلب التوقعات كما فعل مع “ليفربول” في الموسم الماضي، وذلك من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ما هو موعد مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة؟

تقام مواجهة تشيلسي واتلتيكو مدريد على ملعب ستامفورد بريدج، بإدارة من الحكم الإيطالي “دانيلي أورساتو”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ينقل بث مباشر مباراة “تشيلسي واتلتيكو مدريد” على قناة بي إن سبورتس 1 القطرية، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل المباراة على قناة BT Sport 2 البريطانية.

وستنقل المباراة على قناة CBC Sport1 وقناة بولسات سبورت بريميم 1 من بولندا، وقناة فيرجين ميديا 2 من آيرلندا وبثها باللغة الإنجليزية.