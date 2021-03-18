نتائج مباريات اليوم وترتيب الدوري السوري الممتاز بعد الجولة 21 “ريمونتادا في ديربي اللاذقية”

تعرف على نتائج مباريات اليوم وترتيب الدوري السوري الممتاز بعد الجولة 21 التي شهدت محافظة فريق تشرين على الصدارة بعد ريمونتادا مذهلة في ديربي اللاذقية أمام فريق جبلة.

وحَول تشرين تأخره بهدف في الشوط الأول سجله اللاعب “محمد البحر” في الدقيقة 29، إلى فوز مستحق بنتيجة 1/3 خلال الشوط الثاني.

وسجل ثلاثية تشرين كل من “عمر ريحاوي ومحمد مرمور وماهر دعبول” في الدقائق 61 و66 و86 – على الترتيب –.

وظل تشرين متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري السوري برصيد 49 نقطة بفارق 5 نقاط عن نادي الجيش الذي انتصر بصعوبة خارج قواعده على فريق الوثبة بنتيجة 2/1.

يذكر أن نادي تشرين تُوج بلقب الدوري السوري في الموسم الماضي 2020/2019 ليكسر احتكار دام لمدة 5 مواسم متتالية لنادي الجيش صاحب الرقم القياسي بـ 17 تتويج.

ويبحث تشرين عن لقبه الرابع في تاريخ مشاركاته بمسابقة الدوري السوري هذا الموسم، حيث توج بلقب المسابقة 3 مرات فقط الأولى كانت عام 1982 والثانية في 1997، والثالثة بعد طول انتظار بصيف 2020.

ترتيب الدوري السوري..حطين يخرج من اللعبة

خرج فريق حطين من لعبة الصراع على مقدمة جدول ترتيب الدوري السوري بسبب الخسارة التي مُني بها في الجولة 21 أمام فريق الساحل بنتيجة 1/صفر.

وجاء هدف الساحل في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب علي حسن، ليتراجع حطين إلى المركز الثالث برصيد 40 نقطة بفارق 9 نقطة واضحة عن تشرين.

ترتيب الدوري السوري..الوحدة يفشل في استغلال الفرصة

ولم يستغل نادي الوحدة فرصة تعثر حطين، وسقط هو الآخر لكن في فخ التعادل بنتيجة 1/1 أمام ضيفه الطليعة.

وتأخر الوحدة في الدقيقة 37 بهدف من نيران صديقة للاعبه “مؤيد الخولي” لينتهي الشوط الأول بتقدم الطليعة بهذا الهدف، وخلال الشوط الثاني نجح لاعب وسط منتخب سوريا تحت 23 عامًا “عبد الهادي شلحة” في تسجيل هدف تعادل الوحدة عند الدقيقة 64.

وظل فريق الوحدة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السوري برصيد 39 نقطة بسبب تعرضه لتعادل وخسارة في آخر 5 مباريات بالمسابقة.

ترتيب الدوري السوري بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 21