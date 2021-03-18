صفقات ريال مدريد | انستجرام يُقرب هالاند من الملكي!

أشعل نجم وهداف بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما أقدم على تصرف اعتبره البعض إقرارًا منه بنيته الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

ونجح ريال مدريد في الفوز (3-1) على ضيفه أتالانتا الإيطالي، ليحسم التأهل لربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، في انتظار القرعة، يوم الجمعة المقبل.

ووضع هالاند (20 عامًا) علامة إعجاب على منشورين لنجمي ريال مدريد: الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، ومدافع وقائد الفريق سيرخيو راموس.

حيث ظهر الثنائي راموس وفينيسيوس في المنشورين وهما يحتفلان بالتأهل للدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وارتبط النجم النرويجي بالانتقال إلى ريال مدريد، فضلًا عن عدد آخر من الأندية الأوروبية الكبرى مثل برشلونة، مانشستر يونايتد، مان سيتي، تشيلسي، وبايرن ميونخ.

ويتضمن عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند شرطًا جزائيًا، يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو فقط، ولكن في صيف 2022.

ويسعى ريال مدريد لتدعيم هجومه، بعدما عانى تهديفيًا منذ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018، ويضع عينه على ضم أحد الثنائي: إيرلينج هالاند، أو هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، لتعويض الفراغ الذي خلفه النجم البرتغالي.

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