رغم نفي باراتيتشي.. يوفنتوس يحدد سعر رونالدو في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إيطالية وبريطانية، أن نادي يوفنتوس حدد سعر نجمه وهدافه، كريستيانو رونالدو من أجل بيعه في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا”، فإن إدارة يوفنتوس مستعدة لقبول عرض بقيمة 28 مليون يورو، مقابل التخلي عن خدمات رونالدو (36 عامًا) للأندية التي تريد ضمه.

من جانبها، زعمت صحيفة “الميرور” البريطانية، أن وكيل أعمال رونالدو، خورخي منديز بدأ فعليًا العمل على إيجاد ناد جديد للنجم البرتغالي.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في يوليو 2018، من ريال مدريد الإسباني، نظير 117 مليون يورو، وينتهي عقده مع البيانكونيري في صيف 2022.

وبالرغم من توالي أخبار رحيل النجم البرتغالي عن يوفنتوس، تستمر إدارة السيدة العجوز في نفي هذه الأنباء، حيث صرح مؤخرًا المدير الرياضي في البيانكونيري، فابيو باراتيتشي: “من حسن حظنا أن رونالدو لا يزال لديه عامًا كاملًا في عقده معنا، وهذا يمنحنا الوقت للتفاوض على التجديد”.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو شارك في 122 مباراة بقميص يوفنتوس في مختلف البطولات، أحرز خلالها 95 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة، كما فاز بـ 4 ألقاب.

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