النصيري يقود إشبيلية لتعزيز موقعه في المركز الرابع

المنامة - ياسر ابراهيم -

المهاجم الدولي المغربي يقود إشبيلية لتعزيز موقعه في المركز الرابع بمساهمته في الفوز على إلتشي بهدفين نظيفين.



قاد المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية إلى تعزيز موقعه في المركز الرابع بمساهمته في الفوز على ضيفه إلتشي 2-صفر الأربعاء على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في اشبيلية في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري الاسباني في كرة القدم.



ومنح النصيري التقدم لإشبيلية في الدقيقة 43 بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية لخيسوس فرنانديس "سوسو"، قبل أن يعزز البديل فرانكو فاسكيس التقدم بهدف رائع إثر تلقيه كرة من أوليفييه توريس تابعها بكعب قدمه اليسرى وظهره الى المرمى داخل الشباك (89).



وسجل فاسكيس هدفه بعد دقيقتين من دخوله مكان البديل الآخر المغربي منير الحدادي الذي تعرض للإصابة بعد 25 دقيقة من دخوله مكان اوسكار رودريغيس.



وهو الهدف الخامس عشر للنصيري في الليغا هذا الموسم فلحق بمهاجمي ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة وفياريال جيرارد مورينو الى المركز الثالث على لائحة الهدافين.



كما هو الهدف الخامس للنصيري برأسه في الليغا هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر.



وحقق إشبيلية فوزه الثاني تواليا بعد خسارتين متتاليتين أمام ضيفه برشلونة (صفر-2) أواخر الشهر الماضي وإلتشي بالذات (1-2) في السادس من آذار/مارس الحالي في المرحلة السادسة والعشرين، بعدما حسم الدربي أمام ريال بيتيس بهدف وحيد سجله النصيري.



ورفع النادي الأندلسي الذي حقق فوزه السابع عشر هذا الموسم رصيده إلى 54 نقطة، مقلصا الفارق إلى ثلاث نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب والثالث، ووسعه الى تسع نقاط عن ريال سوسييداد الخامس.



في المقابل، مني إلتشي بالخسارة الثانية على التوالي والثالثة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السابع عشر وبات على بعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط وتحديدا ديبورتيفو الافيس الثامن عشر.



المصدر: بي إن سبورت