الامارات | افتتاح مقر نادي أبوظبي للدراجات في منطقة الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مقر نادي أبوظبي للدراجات في منطقة الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، النخيرة الخييلي، أول من أمس، مقراً للنادي في منطقة الظفرة، ليكون امتداداً لمقر النادي الرئيس في أبوظبي.

وقال بيان صحافي: «حضر مراسم الافتتاح رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير الخييلي، والمدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي لمجلس أبوظبي الرياضي، طلال الهاشمي، ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، مطر اليبهوني، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، ويأتي افتتاح المقر الجديد في منطقة الظفرة ضمن استراتيجية النادي، الهادفة إلى توسيع نطاق نشر رياضة ركوب الدراجات في إمارة أبوظبي، واستقطاب المهتمين بها، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لممارسة هذه الرياضة في ظروف آمنة، وتنسيق السباقات مع المقر الرئيس في أبوظبي، التي تقام في منطقة الظفرة، والتواصل مع الأفراد للمشاركة فيها».

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