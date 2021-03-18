الامارات | 117 خيلاً تشارك في النسخة الـ 25 من كأس دبي العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن 117 خيلاً تشارك في النسخة الـ 25 من كأس دبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الـ25 لكأس دبي العالمي، التي ستقام 27 الجاري، على مضمار «ميدان» العالمي، عن القائمة النهائية للمشاركين في الأشواط التسعة للحدث، الذي تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه 26.5 مليون دولار، فيما يبلغ إجمالي عدد المشاركين في الأمسية 117 خيلاً من 11 دولة.

وكشفت اللجنة، في بيان صحافي، أنه سيشارك في شوط كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، برعاية «طيران الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، 14 خيلاً، يتقدمها الجواد الأعلى تصنيفاً في القائمة «ميستك جايد» لـ«غودولفين»، بإشراف المدرب مايكل ستيدام، كما يدفع الفريق الأزرق الملكي في هذا الشوط بـ«جيفتس أوف جولد» بإشراف المدرب العالمي، سعيد بن سرور، و«ماجني كورس» بإشراف المدرب أندريه فابر.

أما الخيول الأميركية فستكون منافسة قوية في الشوط، يتقدمها «جيسس تيم» وصيف كأس «بيجاسوس العالمي» بإشراف المدرب، خوسيه فرانسيسكو دي أنجيلو، «سليبي آيز تود» بإشراف المدرب ميجيل أنجيل سيلفا، والفائز بسباق للفئة الثانية «تيتل ريدي» بطل «لويزياناستيكس» لـ«الفئة الثالثة»، بإشراف المدرب دالاس ستيوارت.

ويمثل اليابان في هذا الشوط «تشوا ويزرد»، الذي توّج بلقب «شامبيون كب» على مضمار «تشوكيو»، العام الماضي، بإشراف المدرب، ريوجي أوكوبووايل، بالإضافة إلى مشاركة الجواد الأوروغوياني «اجست فيسكال»، بإشراف المدرب أنطونيو سنترا، أما المدرب البحريني، فوزي ناس، سيشارك للمرة الأولى في السباق عبر البطل «ساليوت ذا سولجر»، بطل الجولتين الثانية والثالثة لـ«بطولة آل مكتوم للتحدي»، فيما يمثل السعودية «جريت سكوت» الذي جاء ثالثاً في «كأس السعودية» بإشراف المدرب عبدالله بن مشرف.

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