الامارات | «تنس دبي» تودّع آخر نجومها المُتوّجين.. وتفتح الباب أمام بطل جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنس دبي» تودّع آخر نجومها المُتوّجين.. وتفتح الباب أمام بطل جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت بطولة دبي لمحترفي التنس الرجال على موعد مع بطلٍ جديد، عقب خسارة حامل لقب نسخة 2018، الإسباني روبرت باوتيستا أغوت، أمس، أمام الإيطالي جانيك سينر المصنف 32 على العالم، بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-4 و3-6 و7-5)، في مباراة امتدت لساعتين و26 دقيقة، لحساب الدور الـ16 من منافسات النسخة 29، المقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، ويسدل الستار عنها، بعد غد، بإجمالي جوائز يبلغ 1.9 مليون دولار.

وبوداع باوتيستا الوحيد ضمن قائمة اللاعبين المشاركين في نسخة 2021، الذين سبق لهم الفوز بلقب البطولة، باتت «تنس دبي» على موعد مع إعلان هوية البطل الـ17 تاريخياً، منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1993، مع العلم أن 13 من ألقابها بحوزة كل من النجمين السويسري روجيه فيدرر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، بواقع ثمانية ألقاب للسويسري، وخمسة للصربي.

وواصلت المفاجآت فرض نفسها في الدور الـ16، بعد أن واصل نجم منافسات الزوجي، الفرنسي جيمي شاردي، المصنف 54 عالمياً سلسلة مفاجآته في منافسات الفردي، بالفوز على المصنف 22 عالمياً، الروسي كارين خاشنوف، بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-7 و6-4 و6-4) في مباراة امتدت لساعتين و38 دقيقة.

وانضم الروسي خاشنوف إلى قائمة اللاعبين المصنفين الذين ودّعوا البطولة على يد الفرنسي شاردي، الذي نجح في إقصاء المصنف 23 على العالم، الأسترالي إليكس دي ميناور، من الدور الثاني، والفوز على المصنف 43 عالمياً، الإسباني ألبيرت راموس فينولاس، في الدور الأول.

ويبحث شاردي من بوابة «تنس دبي» عن لقبه العالمي الأول في منافسات الفردي، بعد تألقه في منافسات الزوجي التي حقق على مدار مسيرته فيها سبعة ألقاب بطولات عالمية، بجانب احتلاله التصنيف الـ24 على العالم في الزوجي، ويلتقي اليوم في الدور ربع النهائي مع الكندي دينيس شابوفالوف، المصنف 12 عالمياً، الذي نجح، أمس، في الفوز على المصنف 35، البولندي هيربت هوركاش، بمجموعتين دون رد (6-4 و6-3) على الاستاد الرئيس، وامتدت المباراة لساعة و18 دقيقة.

تيم يبتعد عن الملاعب بعد الخروج المبكر

أكد المصنف الرابع عالمياً، النمساوي دومينيك تيم، أن الخروج المبكر من بطولة دبي لمحترفي التنس، بالخسارة في الدور الثاني أمام الجنوب إفريقي لويد هارس، المصنف 81 على العالم، بواقع مجموعتين دون رد (6-4 و6-3)، يدفعه إلى اتخاذ قرار الابتعاد عن الملاعب، والحصول على فترة راحة تمتد حتى الشهر المقبل، والتضحية أيضاً بعدم المشاركة في بطولة ميامي، الأسبوع المقبل، ضمن فئة الماسترز المصنفة ضمن فئات 1000 نقطة.

وقال في تصريحات صحافية: «منذ انتصاري، في سبتمبر الماضي، ببطولة أميركا المفتوحة في إنجاز هو الأول في مسيرتي على صعيد بطولات الـ(غراند سلام)، وأنا غائب عن حصد الألقاب، خصوصاً في 2021 التي شهدت خروجي من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، الشهر الماضي، وآخرها الوداع المبكر من «تنس دبي»، الأمر الذي دفعني إلى اتخاذ قرار الابتعاد في إجازة طويلة، وإعادة تقييم أدائي».

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