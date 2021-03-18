الامارات | نادي الشارقة للمرأة يظفر بـ 5 ميداليات في بطولة بريطانيا للكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة للمرأة يظفر بـ 5 ميداليات في بطولة بريطانيا للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة خمس ميداليات في بطولة بريطانيا للكاراتيه في لعبة «الكاتا»، التي جرت «عن بُعد»، بمشاركة 25 نادياً تمثل 14 دولة، منها ذهبيتان وفضيتان وبرونزية.

وقال بيان صحافي: «في مسابقة الكاتا الجماعي من 18 سنة وما فوق، تألقت كل من سلامة جاسم وحميدة حاجي وهدى أحمد، بالفوز بالميدالية الذهبية ، وفي مسابقة الكاتا جماعي من 14 إلى 17 سنة فازت كل من فجر أيوب ونادين أحمد وجمانة محمد بالميدالية الذهبية، وفي مسابقة الكاتا الفردي 18 سنة وما فوق، نجحت سلامة جاسم في الفوز بالميدالية الفضية، وفي مسابقة الكاتا الفردي 10 و11 سنة فازت بتول أحمد بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وفي مسابقة الكاتا فردي 18 سنة وما فوق، نجحت حميدة حاجي في اعتلاء منصة التتويج والفوز بالميدالية البرونزية».

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