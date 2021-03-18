الامارات | الجزيرة يوقّع عقوداً احترافية مع 11 لاعباً من «الأكاديمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يوقّع عقوداً احترافية مع 11 لاعباً من «الأكاديمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرم نادي الجزيرة عقوداً احترافية مع 11 من لاعبيه بعد تخرجهم في أكاديمية النادي، ليخطوا أولى خطواتهم في مسيرتهم الرياضية، وليصبحوا مستعدين للمشاركة مع الفريق الأول لـ«فخر أبوظبي»، وهم: أحمد فوزي، حسن خالد، حمدان العامري، راكان المنهالي، زايد الزعابي، عبدالله فدعق، نواف الحارثي، يوسف أيمن، عبدالله الحمادي، هزاع سبيت، وسعيد العبدولي.

وقال النادي، في بيان صحافي: «يواصل النادي سياسته في الاعتماد على اللاعبين الصغار ودعم المواهب المحلية وتطعيم الفريق الأول بعناصر مميزة من الأكاديمية، وهي السياسة التي أثبتت نجاحها بالنظر إلى وجود الجزيرة حالياً في صدارة ترتيب جدول دوري الخليج العربي، ومنافسته في اللقب الغائب منذ عام 2017».

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