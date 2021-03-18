الامارات | أول طواف للهواة المواطنين ينطلق اليوم بمشاركة 11 فريقاً

شكرا لقرائتكم خبر عن أول طواف للهواة المواطنين ينطلق اليوم بمشاركة 11 فريقاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق اليوم طواف الإمارات الأول للهواة المواطنين للدرّاجات، ويُقام على ثلاث مراحل في ثلاثة أيام متتالية بمشاركة 11 فريقاً، حيث تبدأ المرحلة الأولى اليوم في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة لمسافة 75 كم، ثم تُقام المرحلة الثانية في مضمار القدرة بدبي لمسافة 78 كم، ويختتم في كورنيش أم القيوين بعد غد السبت بالمرحلة الثالثة ولمسافة 88 كم.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، أن الطواف جزء من البرنامج الانتخابي الذي وعد به سابقاً، مشيراً إلى أن الطواف هو الأول من نوعه في الإمارات ويسهم في زيادة قاعدة المشاركين لرياضة الدراجات، ويكشف عن المواهب القادرة على تحمل قوة السباقات لتكون رافداً للمنتخبات الوطنية.

وقال بوعصيبة، لـ«الإمارات اليوم»: «الاتحاد كان يرغب في أن يكون هناك عدد أكثر لمراحل الطواف، ولكن بسبب ظروف جائحة (كورونا)، وبعض الموافقات جعلتنا نقتصر الطواف هذا الموسم على ثلاث مراحل، على أن يكون العام المقبل على خمس مراحل مع تطوير في الطواف ليصل إلى تغطية كل إمارات الدولة».

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