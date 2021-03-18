الامارات | لاعبو بني ياس يتعاهدون على الفوز بالدوري.. «حلمنا يا أبطال»

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بني ياس يتعاهدون على الفوز بالدوري.. «حلمنا يا أبطال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر لاعبو فريق بني ياس عن فرحتهم الغامرة، بعد تحقيق الفوز الثمين خارج ملعبهم أمام العين 2-1، في دوري الخليج العربي لكرة القدم، أول من أمس، وهو الانتصار الذي عزز حظوظ «السماوي» في التتويج للمرة الأولى بلقب الدوري، بعد أن رفع رصيده إلى 45 نقطة بفارق نقطتين فقط خلف الجزيرة «المتصدر»، وتعاهدوا على الفوز في الجولات الخمس المتبقية للبطولة، والحفاظ على فرصتهم القوية في تحقيق اللقب.

وأعلن اللاعبون، خلال تصريحاتهم عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام»، أنهم مستمرون في تحقيق الانتصارات المتتالية في المسابقة، لتحقيق الحلم الذي يبحث عنه الفريق، والمتمثل في التتويج بلقب المسابقة، وعبروا عن فرحتهم بحسم لقاء «كلاسيكو أبوظبي».

وقال المهاجم البرازيلي، جواو بيدرو، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 78، إن «السماوي قدم مباراة رائعة، تضاف لبقية اللقاءات السابقة التي ظهر فيها بشكل رائع»، وقال إنه يهنئ أنصار النادي على النقاط الثلاث المهمة، التي حصدوها أمام العين، مؤكداً أن «الفريق سيظل قوياً في إشارة إلى غيابه عن لقاء حتا بالجولة المقبلة، بداعي تراكم الإنذارات بسبب حصوله على بطاقة صفراء عقب خلع قميصه خلال الاحتفال بهدفه».

من جهته، شدد المهاجم سلطان الشامسي، صاحب هدف التعادل على أهمية الفوز الذي جاء بعد أن كانوا متأخرين بهدف، وقال: «فوز جديد، وثلاث نقاط مهمة، لنستمر من أجل طموحنا وحلمنا يا أبطال».

وأكد قائد الفريق، فواز عوانة، أن الحصول على النقاط الثلاث من ملعب العين كان مهماً لمشوار الفريق في المنافسة على اللقب، وقال: «ثلاث نقاط مهمة في مشوار الدوري، ألف مبروك لجماهيرنا وللاعبين والجهاز الفني والإداري والقادم أفضل بإذن الله».

وتعهد المدافع حسن المحرمي بالاستمرار في كسب النقاط كاملة، وقال المدافع الذي لعب دور البديل الناجح لسد فراغ غياب زميله خالد العطاس، الذي أجرى جراحة في الرباط الصليبي: «ما نقدّمه كلاعبين في الموسم الحالي جزء بسيط لردّ العرفان لمتابعتكم، وحرصكم على ظهور الفريق بأفضل صورة، ونعدكم بتقديم المزيد من العمل لإسعادكم.. أنتم قوّتنا».

وطالب النجم الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، الذي صنع خمسة أهداف في الموسم الحالي، زملاءه بالتركيز على المباريات المتبقية، وكتب: «ثلاث نقاط مهمة، هيا بنا معا يا شباب لتحقيق الانتصارات في الجولات الخمس المتبقية».

إيسيلا: فوزنا على العين يحافظ على تحقيق حلمنا

قال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا، إن الفوز الثمين الذي حققه «السماوي» على مستضيفه العين 2-1، يساعد الفريق على تحقيق الحلم المتمثل في الاستمرار بالمنافسة على لقب الدوري، كما اعترف المدرب في المؤتمر الصحافي، عقب نهاية اللقاء، بأن الفوز لم يكن سهلاً، وقال: «مواجهة فريق بحجم العين، بعد أيام من لقاء فريق النصر، لم تكن بالأمر السهل».

بيدرو: كنا الأقرب لتحقيق الفوز والأكثر تنظيماً

قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، إن «الزعيم» كان الطرف الأقرب لتحقيق الفوز بنتيجة المباراة، خصوصاً أن الفريق كان الأكثر تنظيماً، مقارنة بمنافسه بني ياس، وأشار في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء إلى أنهم حصلوا على مجموعة من الفرص، نتج عنها الهدف المبكر الذي سجله لابا كودجو. وأضاف: «بالنسبة لي المباراة كانت رائعة، وفريقي قدم أداءً جيداً، وكنا نستحق الخروج بنتيجة أفضل».

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