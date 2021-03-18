الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
آرسنال - أولمبياكوس 21:55
شاختار - روما 21:55
دينامو زغرب - توتنهام 21:55
يونغ بويز - أياكس 00:00
فياريال - دينامو كييف 00:00
ميلان - مان يونايتد 00:00
الدوري الكويتي
السالمية - الكويت 17:00
القادسية - الشباب 19:05
دوري الخليج العربي (سن 21)
كلباء - النصر 17:45
الوحدة - الظفرة 17:45
بني ياس - العين 17:45
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