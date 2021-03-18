الامارات | تأهل «الإمارات» و«باتستوني» لنهائي كأس تحدي دبي للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل «الإمارات» و«باتستوني» لنهائي كأس تحدي دبي للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا الإمارات وباتستوني لنهائي كأس تحدي دبي للبولو 2021 والمقرر له يوم غدٍ، ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو والمقامة حالياً بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، بعد فوزهما على كل من «بن دري» و«بيلاندي».

وشهد الدور قبل النهائي فوز فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على فريق بن دري بقيادة خالد بن دري، بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة، وفي المباراة الثانية فاز فريق باتستوني على فريق بيلاندي بسبعة أهداف مقابل ثلاثة.

على جانب آخر، افتتح رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبي، محمد الحبتور، متجر «بيلاندي» لملابس البولو بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو.

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