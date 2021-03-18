شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على الزمالك بـ111 مركزًا في تصنيف الأندية (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن موقع «فوتبول داتا بيز» العالمي وجود النادي الأهلي المصري ضمن أفضل 50 نادياً خلال تصنيف الأندية الشهري.

وحل الأهلي في المركز الـ 43 عالمياً بـ 1712 نقطة، ضمن القائمة التي يتصدرها فريق بارين ميونخ الألماني برصيد 2090 نقطة.

وجاء ثانياً في ترتيب الأندية العالمي هذا الشهر، فريق مانشيستر سيتي الانجليزي بريد 2012 نقطة والانتر الإيطالي ثالثاً بـ 1947 نقطة.

وحل نادي الزمالك المصري في المرتبة الـ 154 عالمياً برصيد 1568 نقطة، بفارق 111 مركزاً عن الأهلي.

وتفوق الأهلي على جميع الأندية العربية والأفريقية، حيث خلت قائمة أفضل 50 نادياً حسب تصنيف «فوتبول داتا بيز» الشهري من إسم أي نادٍ عربي أو أفريقي سواه.

بقى أن نذكر أن الأهلي قد حقق برونزية كأس العالم للأندية بالدوحة في فبراير الماضي، واحتل المركز الثالث.

تصنيف الأهلي والزمالك

تصنيف الأهلي والزمالك