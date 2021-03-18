شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الشحات لن يرحل عن الأهلي.. واجتماع الجبلاية مع الأندية لم يثمر عن جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن اجتماع اتحاد الكرة اليوم مع ممثلى الأندية لم يسفر عن أى جديد، ولم يشهد أى قرار أو تغيير، الوضع كما هو عليه.

وقال شوبير خلال برنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت: اجتماع اتحاد الكرة لم يثمر عن جديد، ولا تغيير عن الوضع الحالى، فالأهلى لم يحضر أو بيراميدز أو الزمالك، ولم يخرج بأى جديد من الاجتماع".

وانتقل شوبير إلى انضمام لاعبى أندية الدورى إلى منتخبات بلادهم، حيث أشاد بانضمام بانون وبواليا وغيرهما فى الأهلى إلى منتخبات بلادهم، بالإضافة إلى أكثر من 5 لاعبين من الاتحاد السكندرى أيضا، وهو ما يعد أمرا إيجابيا للمسابقة المحلية، قائلا: "حاجة تفرح".

وكشف حارس الأهلى الأسبق أن حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر مستمر مع فريقه ولن يرحل، وكل ما يتردد عن ذلك لا ساس له من الصحة، لأن الشحات يحب الأهلى وجماهيره، وسعيد مع الفريق قائلا: "الشحات بيحب الأهلي والجمهور ومستمر ومبسوط ولن يرحل عن الأهلى لأن القصة خلصانة".