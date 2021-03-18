شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يجتمع فى الجبلاية لإعلان أسماء قائمة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري غدا الخميس، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة وإعلان أسماء قائمة المنتخب للدخول في معسكر مغلق، ويستعد منتخبنا الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
كما دخل صلاح محسن مهاجم الأهلى حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لضمه للقائمة لتدعيم الهجوم، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة، واستقر الجهاز الفنى على ضم حسام حسن مهاجم سموحة ومحمد شريف مهاجم الأهلى.
وينتظر مسئولو منتخب مصر تقريرا طبيا من النادى اليونانى حول إصابة أحمد حسن كوكا الأخيرة وتحديدا مع فريقه أمام لاريسا الأحد الماضى، حيث لن يتمكن اللاعب من المشاركة أمام أرسنال الإنجليزى غدا في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لعدم اكتمال شفائه من الإصابة العضلية التى يعانى منها.