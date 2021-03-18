شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يجتمع فى الجبلاية لإعلان أسماء قائمة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري غدا الخميس، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة وإعلان أسماء قائمة المنتخب للدخول في معسكر مغلق، ويستعد منتخبنا الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويناقش الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، استدعاء الثنائى أحمد ياسر ريان وعمرو جمال مهاجمى فريقى سيراميكا وطلائع الجيش لمعسكر الفراعنة المقبل لتدعيم خط الهجوم، بعد تأكد إصابة أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى بشد فى العضلة الخلفية.