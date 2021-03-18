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حسام البدرى يجتمع فى الجبلاية لإعلان أسماء قائمة منتخب مصر

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القاهرة - سامية سيد - يجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري غدا الخميس، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة وإعلان أسماء قائمة المنتخب للدخول في معسكر مغلق، ويستعد منتخبنا الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

 

ويناقش الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، استدعاء الثنائى أحمد ياسر ريان وعمرو جمال مهاجمى فريقى سيراميكا وطلائع الجيش لمعسكر الفراعنة المقبل لتدعيم خط الهجوم، بعد تأكد إصابة أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى بشد فى العضلة الخلفية.

كما دخل صلاح محسن مهاجم الأهلى حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لضمه للقائمة لتدعيم الهجوم، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة، واستقر الجهاز الفنى على ضم حسام حسن مهاجم سموحة ومحمد شريف مهاجم الأهلى.

وينتظر مسئولو منتخب مصر تقريرا طبيا من النادى اليونانى حول إصابة أحمد حسن كوكا الأخيرة وتحديدا مع فريقه أمام لاريسا الأحد الماضى، حيث لن يتمكن اللاعب من المشاركة أمام أرسنال الإنجليزى غدا في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لعدم اكتمال شفائه من الإصابة العضلية التى يعانى منها.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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